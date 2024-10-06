https://ria.ru/20241006/udar-1976618509.html

Появилось видео удара по месту разгрузки боеприпасов в Одесской области

Появилось видео удара по месту разгрузки боеприпасов в Одесской области - РИА Новости, 06.10.2024

Появилось видео удара по месту разгрузки боеприпасов в Одесской области

Минобороны России опубликовало видео, на котором российский комплекс "Искандер-М" уничтожил судно с западными боеприпасами в порту в Одесской области. На кадрах РИА Новости, 06.10.2024

2024-10-06T14:43

2024-10-06T14:43

2024-10-06T15:39

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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Минобороны России опубликовало видео, на котором российский комплекс "Искандер-М" уничтожил судно с западными боеприпасами в порту в Одесской области. На кадрах видно детонацию боеприпасов и пожар.В ведомстве отметили, что морское судно доставило партию боеприпасов и вооружения для ВСУ из Европы. ОТРК "Искандер" относится к высокоточному оружию с дальностью стрельбы до 500 километров. Боевая часть ракеты может поразить практически любую цель: командные пункты, колонны техники, комплексы противовоздушной обороны.В арсенале ОТРК есть как баллистические, так и крылатые снаряды, которые на подлете к цели создают ложные электронные помехи и становятся практически неуязвимыми для систем ПВО противника. Крылатые ракеты могут идти на сверхнизких высотах и огибать рельеф местности.

https://ria.ru/20241006/bayden-1976617338.html

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Удар "Искандером" по месту разгрузки контейнеровоза с боеприпасами в Одесской области Расчет «Искандера-М» нанес ракетный удар по месту разгрузки контейнеровоза с боеприпасами в порту «Южный» в Одесской области Украины в момент разгрузки боеприпасов, сообщает Минобороны РФ, публикуя кадры уничтожения судна. В оборонном ведомстве указали, что контейнеровоз доставил партию боеприпасов и вооружения из Европы. 2024-10-06T14:43 true PT0M33S

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в мире, россия, вооруженные силы украины, одесская область