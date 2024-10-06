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Появилось видео удара по месту разгрузки боеприпасов в Одесской области
Появилось видео удара по месту разгрузки боеприпасов в Одесской области - РИА Новости, 06.10.2024
Появилось видео удара по месту разгрузки боеприпасов в Одесской области
Минобороны России опубликовало видео, на котором российский комплекс "Искандер-М" уничтожил судно с западными боеприпасами в порту в Одесской области. На кадрах РИА Новости, 06.10.2024
2024-10-06T14:43
2024-10-06T14:43
2024-10-06T15:39
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Минобороны России опубликовало видео, на котором российский комплекс "Искандер-М" уничтожил судно с западными боеприпасами в порту в Одесской области. На кадрах видно детонацию боеприпасов и пожар.В ведомстве отметили, что морское судно доставило партию боеприпасов и вооружения для ВСУ из Европы. ОТРК "Искандер" относится к высокоточному оружию с дальностью стрельбы до 500 километров. Боевая часть ракеты может поразить практически любую цель: командные пункты, колонны техники, комплексы противовоздушной обороны.В арсенале ОТРК есть как баллистические, так и крылатые снаряды, которые на подлете к цели создают ложные электронные помехи и становятся практически неуязвимыми для систем ПВО противника. Крылатые ракеты могут идти на сверхнизких высотах и огибать рельеф местности.
https://ria.ru/20241006/bayden-1976617338.html
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Удар "Искандером" по месту разгрузки контейнеровоза с боеприпасами в Одесской области
Расчет «Искандера-М» нанес ракетный удар по месту разгрузки контейнеровоза с боеприпасами в порту «Южный» в Одесской области Украины в момент разгрузки боеприпасов, сообщает Минобороны РФ, публикуя кадры уничтожения судна. В оборонном ведомстве указали, что контейнеровоз доставил партию боеприпасов и вооружения из Европы.
2024-10-06T14:43
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в мире, россия, вооруженные силы украины, одесская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Вооруженные силы Украины, Одесская область
Появилось видео удара по месту разгрузки боеприпасов в Одесской области
Минобороны показало кадры удара по судну с оружием под Одессой