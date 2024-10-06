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"Искандер-М" нанес удар по месту разгрузки боеприпасов в Одесской области - РИА Новости, 06.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:35 06.10.2024 (обновлено: 15:05 06.10.2024)
https://ria.ru/20241006/udar-1976613146.html
"Искандер-М" нанес удар по месту разгрузки боеприпасов в Одесской области
"Искандер-М" нанес удар по месту разгрузки боеприпасов в Одесской области - РИА Новости, 06.10.2024
"Искандер-М" нанес удар по месту разгрузки боеприпасов в Одесской области
Удар российского комплекса "Искандер-М" уничтожил контейнеровоз с западными боеприпасами, разгружавшийся в порту Южный в Одесской области, следует из видео,... РИА Новости, 06.10.2024
2024-10-06T13:35
2024-10-06T15:05
специальная военная операция на украине
одесская область
европа
вооруженные силы украины
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Удар российского комплекса "Искандер-М" уничтожил контейнеровоз с западными боеприпасами, разгружавшийся в порту Южный в Одесской области, следует из видео, опубликованного Минобороны.&quot;Расчетом ОТРК &quot;Искандер-М&quot; был нанесен ракетный удар по месту разгрузки контейнеровоза с боеприпасами в порту Южный населенного пункта Новые Беляры Одесской области&quot;, — говорится в релизе.В ведомстве отметили, что морское судно доставило партию боеприпасов и вооружения для ВСУ из Европы.На кадрах объективного контроля можно видеть детонацию боеприпасов и горение судна.
https://ria.ru/20241006/zelenskiy-1976545051.html
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Удар "Искандером" по месту разгрузки контейнеровоза с боеприпасами в Одесской области
Расчет «Искандера-М» нанес ракетный удар по месту разгрузки контейнеровоза с боеприпасами в порту «Южный» в Одесской области Украины в момент разгрузки боеприпасов, сообщает Минобороны РФ, публикуя кадры уничтожения судна. В оборонном ведомстве указали, что контейнеровоз доставил партию боеприпасов и вооружения из Европы.
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одесская область, европа, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), искандер-м
Специальная военная операция на Украине, Одесская область, Европа, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Искандер-М
"Искандер-М" нанес удар по месту разгрузки боеприпасов в Одесской области

"Искандер-М" ударил по месту разгрузки боеприпасов из Европы в Одесской области

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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Удар российского комплекса "Искандер-М" уничтожил контейнеровоз с западными боеприпасами, разгружавшийся в порту Южный в Одесской области, следует из видео, опубликованного Минобороны.
«

"Расчетом ОТРК "Искандер-М" был нанесен ракетный удар по месту разгрузки контейнеровоза с боеприпасами в порту Южный населенного пункта Новые Беляры Одесской области", — говорится в релизе.

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В ведомстве отметили, что морское судно доставило партию боеприпасов и вооружения для ВСУ из Европы.
На кадрах объективного контроля можно видеть детонацию боеприпасов и горение судна.

ОТРК "Искандер" относится к высокоточному оружию с дальностью стрельбы до 500 километров. Боевая часть ракеты может поразить практически любую цель: командные пункты, колонны техники, комплексы противовоздушной обороны.

В арсенале ОТРК есть как баллистические, так и крылатые снаряды, которые на подлете к цели создают ложные электронные помехи и становятся практически неуязвимыми для систем ПВО противника. Крылатые ракеты могут идти на сверхнизких высотах и огибать рельеф местности.

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Специальная военная операция на УкраинеОдесская областьЕвропаВооруженные силы УкраиныБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Искандер-М
 
 
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