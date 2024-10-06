https://ria.ru/20241006/udar-1976613146.html

"Искандер-М" нанес удар по месту разгрузки боеприпасов в Одесской области

"Искандер-М" нанес удар по месту разгрузки боеприпасов в Одесской области - РИА Новости, 06.10.2024

"Искандер-М" нанес удар по месту разгрузки боеприпасов в Одесской области

Удар российского комплекса "Искандер-М" уничтожил контейнеровоз с западными боеприпасами, разгружавшийся в порту Южный в Одесской области, следует из видео,... РИА Новости, 06.10.2024

2024-10-06T13:35

2024-10-06T13:35

2024-10-06T15:05

специальная военная операция на украине

одесская область

европа

вооруженные силы украины

безопасность

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искандер-м

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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Удар российского комплекса "Искандер-М" уничтожил контейнеровоз с западными боеприпасами, разгружавшийся в порту Южный в Одесской области, следует из видео, опубликованного Минобороны."Расчетом ОТРК "Искандер-М" был нанесен ракетный удар по месту разгрузки контейнеровоза с боеприпасами в порту Южный населенного пункта Новые Беляры Одесской области", — говорится в релизе.В ведомстве отметили, что морское судно доставило партию боеприпасов и вооружения для ВСУ из Европы.На кадрах объективного контроля можно видеть детонацию боеприпасов и горение судна.

https://ria.ru/20241006/zelenskiy-1976545051.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Удар "Искандером" по месту разгрузки контейнеровоза с боеприпасами в Одесской области Расчет «Искандера-М» нанес ракетный удар по месту разгрузки контейнеровоза с боеприпасами в порту «Южный» в Одесской области Украины в момент разгрузки боеприпасов, сообщает Минобороны РФ, публикуя кадры уничтожения судна. В оборонном ведомстве указали, что контейнеровоз доставил партию боеприпасов и вооружения из Европы. 2024-10-06T13:35 true PT0M33S

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одесская область, европа, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), искандер-м