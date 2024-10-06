Израильская авиация ударила по дому в пригороде Бейрута, сообщили СМИ
NNA: израильская авиация нанесла удар по жилому дому в южном пригороде Бейрута
© AP Photo / Bilal HusseinЖилые дома, поврежденные в результате израильского авиаудара по пригороду Бейрута
© AP Photo / Bilal Hussein
Жилые дома, поврежденные в результате израильского авиаудара по пригороду Бейрута
Читать ria.ru в
БЕЙРУТ, 6 окт — РИА Новости. Израильские самолеты ударили по жилому дому в южном пригороде Бейрута, сообщило ливанское национальное агентство NNA.
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"Авиаудар был нанесен по дому рядом с АЗС между Лейляки и Мрейджи", — говорится в публикации.
Минувшей ночью израильская авиация нанесла более 10 ударов по южному пригороду Бейрута, в том числе по трассе из центра в международный аэропорт имени Рафика Харири.
Обострение конфликта между Израилем и "Хезболлой"
Резкая эскалация ситуации произошла после того, как 17 и 18 сентября в разных районах Ливана синхронно взорвались средства связи: сначала пейджеры, а на следующий день — рации. Как писали СМИ, в основном их использовали члены "Хезболлы". По официальным данным, 37 человек погибли, более трех тысяч получили ранения, среди жертв и пострадавших были в том числе дети и мирные жители.
После этого Израиль начал воздушные бомбардировки Ливана, и 27 сентября точечными авиаударами ликвидировал нескольких высокопоставленных командиров "Хезболлы", включая генсека Хасана Насруллу. А 1 октября Тель-Авив объявил о начале наземной операции против шиитского движения.
Число жертв израильских авиаударов уже превысило тысячу человек, включая лидеров шиитского движения, свыше 90 тысяч стали беженцами. "Хезболла", несмотря на потери, в том числе в командном составе, ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.
Главной целью военной кампании в Тель-Авиве называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера еврейского государства, которых эвакуировали из-за обстрелов "Хезболлы".