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Израильская авиация ударила по дому в пригороде Бейрута, сообщили СМИ - РИА Новости, 06.10.2024
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10:33 06.10.2024 (обновлено: 11:02 06.10.2024)
https://ria.ru/20241006/udar-1976599724.html
Израильская авиация ударила по дому в пригороде Бейрута, сообщили СМИ
Израильская авиация ударила по дому в пригороде Бейрута, сообщили СМИ - РИА Новости, 06.10.2024
Израильская авиация ударила по дому в пригороде Бейрута, сообщили СМИ
Израильские самолеты ударили по жилому дому в южном пригороде Бейрута, сообщило ливанское национальное агентство NNA. РИА Новости, 06.10.2024
2024-10-06T10:33
2024-10-06T11:02
в мире
бейрут
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
израиль
ливан
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БЕЙРУТ, 6 окт — РИА Новости. Израильские самолеты ударили по жилому дому в южном пригороде Бейрута, сообщило ливанское национальное агентство NNA."Авиаудар был нанесен по дому рядом с АЗС между Лейляки и Мрейджи", — говорится в публикации.Минувшей ночью израильская авиация нанесла более 10 ударов по южному пригороду Бейрута, в том числе по трассе из центра в международный аэропорт имени Рафика Харири.Обострение конфликта между Израилем и "Хезболлой"Обстановка на границе между Ливаном и Израилем остается напряженной с начала военных действий в секторе Газа в октябре прошлого года. Тогда "Хезболла" начала обстреливать север еврейского государства, поддерживая палестинское движение ХАМАС.Резкая эскалация ситуации произошла после того, как 17 и 18 сентября в разных районах Ливана синхронно взорвались средства связи: сначала пейджеры, а на следующий день — рации. Как писали СМИ, в основном их использовали члены "Хезболлы". По официальным данным, 37 человек погибли, более трех тысяч получили ранения, среди жертв и пострадавших были в том числе дети и мирные жители.После этого Израиль начал воздушные бомбардировки Ливана, и 27 сентября точечными авиаударами ликвидировал нескольких высокопоставленных командиров "Хезболлы", включая генсека Хасана Насруллу. А 1 октября Тель-Авив объявил о начале наземной операции против шиитского движения.Число жертв израильских авиаударов уже превысило тысячу человек, включая лидеров шиитского движения, свыше 90 тысяч стали беженцами. "Хезболла", несмотря на потери, в том числе в командном составе, ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.Главной целью военной кампании в Тель-Авиве называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера еврейского государства, которых эвакуировали из-за обстрелов "Хезболлы".
https://ria.ru/20241006/livan-1976583815.html
https://ria.ru/20241006/peydzhery-1976598863.html
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в мире, бейрут, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, израиль, ливан
В мире, Бейрут, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Израиль, Ливан
Израильская авиация ударила по дому в пригороде Бейрута, сообщили СМИ

NNA: израильская авиация нанесла удар по жилому дому в южном пригороде Бейрута

© AP Photo / Bilal HusseinЖилые дома, поврежденные в результате израильского авиаудара по пригороду Бейрута
Жилые дома, поврежденные в результате израильского авиаудара по пригороду Бейрута - РИА Новости, 1920, 06.10.2024
© AP Photo / Bilal Hussein
Жилые дома, поврежденные в результате израильского авиаудара по пригороду Бейрута
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БЕЙРУТ, 6 окт — РИА Новости. Израильские самолеты ударили по жилому дому в южном пригороде Бейрута, сообщило ливанское национальное агентство NNA.
«
"Авиаудар был нанесен по дому рядом с АЗС между Лейляки и Мрейджи", — говорится в публикации.
Ливанские военные на месте авиаудара израильских ВВС в южном пригороде Бейрута - РИА Новости, 1920, 06.10.2024
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07:30
Минувшей ночью израильская авиация нанесла более 10 ударов по южному пригороду Бейрута, в том числе по трассе из центра в международный аэропорт имени Рафика Харири.

Обострение конфликта между Израилем и "Хезболлой"

Обстановка на границе между Ливаном и Израилем остается напряженной с начала военных действий в секторе Газа в октябре прошлого года. Тогда "Хезболла" начала обстреливать север еврейского государства, поддерживая палестинское движение ХАМАС.
Раненого в результате взрыва пейджера доставляют в больницу в Бейруте - РИА Новости, 1920, 06.10.2024
WP узнала детали операции Израиля по подрыву пейджеров "Хезболлы"
10:26
Резкая эскалация ситуации произошла после того, как 17 и 18 сентября в разных районах Ливана синхронно взорвались средства связи: сначала пейджеры, а на следующий день — рации. Как писали СМИ, в основном их использовали члены "Хезболлы". По официальным данным, 37 человек погибли, более трех тысяч получили ранения, среди жертв и пострадавших были в том числе дети и мирные жители.
После этого Израиль начал воздушные бомбардировки Ливана, и 27 сентября точечными авиаударами ликвидировал нескольких высокопоставленных командиров "Хезболлы", включая генсека Хасана Насруллу. А 1 октября Тель-Авив объявил о начале наземной операции против шиитского движения.
Число жертв израильских авиаударов уже превысило тысячу человек, включая лидеров шиитского движения, свыше 90 тысяч стали беженцами. "Хезболла", несмотря на потери, в том числе в командном составе, ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.
Главной целью военной кампании в Тель-Авиве называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера еврейского государства, которых эвакуировали из-за обстрелов "Хезболлы".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
Третья ливанская или третья мировая: Израиль поджигает Ближний Восток
1 октября, 13:52
 
В миреБейрутОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024ИзраильЛиван
 
 
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