https://ria.ru/20241006/udar-1976599724.html

Израильская авиация ударила по дому в пригороде Бейрута, сообщили СМИ

Израильская авиация ударила по дому в пригороде Бейрута, сообщили СМИ - РИА Новости, 06.10.2024

Израильская авиация ударила по дому в пригороде Бейрута, сообщили СМИ

Израильские самолеты ударили по жилому дому в южном пригороде Бейрута, сообщило ливанское национальное агентство NNA. РИА Новости, 06.10.2024

2024-10-06T10:33

2024-10-06T10:33

2024-10-06T11:02

в мире

бейрут

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

израиль

ливан

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/06/1976600325_0:285:3072:2013_1920x0_80_0_0_e2558cb289901e8989f0b24e142ff002.jpg

БЕЙРУТ, 6 окт — РИА Новости. Израильские самолеты ударили по жилому дому в южном пригороде Бейрута, сообщило ливанское национальное агентство NNA."Авиаудар был нанесен по дому рядом с АЗС между Лейляки и Мрейджи", — говорится в публикации.Минувшей ночью израильская авиация нанесла более 10 ударов по южному пригороду Бейрута, в том числе по трассе из центра в международный аэропорт имени Рафика Харири.Обострение конфликта между Израилем и "Хезболлой"Обстановка на границе между Ливаном и Израилем остается напряженной с начала военных действий в секторе Газа в октябре прошлого года. Тогда "Хезболла" начала обстреливать север еврейского государства, поддерживая палестинское движение ХАМАС.Резкая эскалация ситуации произошла после того, как 17 и 18 сентября в разных районах Ливана синхронно взорвались средства связи: сначала пейджеры, а на следующий день — рации. Как писали СМИ, в основном их использовали члены "Хезболлы". По официальным данным, 37 человек погибли, более трех тысяч получили ранения, среди жертв и пострадавших были в том числе дети и мирные жители.После этого Израиль начал воздушные бомбардировки Ливана, и 27 сентября точечными авиаударами ликвидировал нескольких высокопоставленных командиров "Хезболлы", включая генсека Хасана Насруллу. А 1 октября Тель-Авив объявил о начале наземной операции против шиитского движения.Число жертв израильских авиаударов уже превысило тысячу человек, включая лидеров шиитского движения, свыше 90 тысяч стали беженцами. "Хезболла", несмотря на потери, в том числе в командном составе, ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.Главной целью военной кампании в Тель-Авиве называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера еврейского государства, которых эвакуировали из-за обстрелов "Хезболлы".

https://ria.ru/20241006/livan-1976583815.html

https://ria.ru/20241006/peydzhery-1976598863.html

https://ria.ru/20241001/izrail-1975709362.html

бейрут

израиль

ливан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, бейрут, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, израиль, ливан