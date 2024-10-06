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В Турине появился баннер с поздравлением Путину

В Турине появился баннер с поздравлением Путину - РИА Новости, 06.10.2024

В Турине появился баннер с поздравлением Путину

Баннер с поздравительным посланием президенту России Владимиру Путину в честь его предстоящего дня рождения появился на улице итальянского Турина, сообщили РИА... РИА Новости, 06.10.2024

2024-10-06T23:03

2024-10-06T23:03

2024-10-06T23:07

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турин

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РИМ, 6 окт - РИА Новости. Баннер с поздравительным посланием президенту России Владимиру Путину в честь его предстоящего дня рождения появился на улице итальянского Турина, сообщили РИА Новости авторы инициативы из ассоциации "Перспектива". "Растяжку мы повесили на мосту в центре Турина. На изготовление баннера длиной четыре и шириной два метра ушел весь вечер. Пока мы получили позитивные отклики от наших товарищей, завтра его увидят горожане", - сказал собеседник агентства. Текст баннера гласит: "Турин поздравляет с днем рождения президента России В. Путина". Надпись сопровождают два российских флага. Ранее пророссийские активисты расклеили сотню листовок с поздравлениями Путину на улицах итальянского города Генуя. На листовках формата А3, размещенных на стенах домов, заборах и лестницах, изображена фотография Путина и надпись "С днем рождения, президент" на русском и итальянском языках. Инициативу провела местная общественно-политической ассоциация Contronarrazione. Путин отмечает день рождения 7 октября. В этом году ему исполняется 72 года.

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Плакаты с поздравлениями Путину на улицах Генуи Поддерживающие РФ итальянские активисты разместили на улицах Генуи сотни плакатов с поздравлениями российскому президенту. 2024-10-06T23:03 true PT0M02S

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