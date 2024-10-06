https://ria.ru/20241006/turin-1976659649.html
В Турине появился баннер с поздравлением Путину
В Турине появился баннер с поздравлением Путину - РИА Новости, 06.10.2024
В Турине появился баннер с поздравлением Путину
Баннер с поздравительным посланием президенту России Владимиру Путину в честь его предстоящего дня рождения появился на улице итальянского Турина, сообщили РИА... РИА Новости, 06.10.2024
2024-10-06T23:03
2024-10-06T23:03
2024-10-06T23:07
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РИМ, 6 окт - РИА Новости. Баннер с поздравительным посланием президенту России Владимиру Путину в честь его предстоящего дня рождения появился на улице итальянского Турина, сообщили РИА Новости авторы инициативы из ассоциации "Перспектива". "Растяжку мы повесили на мосту в центре Турина. На изготовление баннера длиной четыре и шириной два метра ушел весь вечер. Пока мы получили позитивные отклики от наших товарищей, завтра его увидят горожане", - сказал собеседник агентства. Текст баннера гласит: "Турин поздравляет с днем рождения президента России В. Путина". Надпись сопровождают два российских флага. Ранее пророссийские активисты расклеили сотню листовок с поздравлениями Путину на улицах итальянского города Генуя. На листовках формата А3, размещенных на стенах домов, заборах и лестницах, изображена фотография Путина и надпись "С днем рождения, президент" на русском и итальянском языках. Инициативу провела местная общественно-политической ассоциация Contronarrazione. Путин отмечает день рождения 7 октября. В этом году ему исполняется 72 года.
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Плакаты с поздравлениями Путину на улицах Генуи
Поддерживающие РФ итальянские активисты разместили на улицах Генуи сотни плакатов с поздравлениями российскому президенту.
2024-10-06T23:03
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РИА Новости
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Россия, Турин, Генуя, Владимир Путин, В мире
В Турине появился баннер с поздравлением Путину
РИМ, 6 окт - РИА Новости. Баннер с поздравительным посланием президенту России Владимиру Путину в честь его предстоящего дня рождения появился на улице итальянского Турина, сообщили РИА Новости авторы инициативы из ассоциации "Перспектива".
2024-10-06T23:03
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PT0M02S
В Турине появился баннер с поздравлением Путину
В Турине появился баннер с поздравлением Путину в честь дня его рождения