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В Турине появился баннер с поздравлением Путину - РИА Новости, 06.10.2024
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23:03 06.10.2024 (обновлено: 23:07 06.10.2024)
https://ria.ru/20241006/turin-1976659649.html
В Турине появился баннер с поздравлением Путину
В Турине появился баннер с поздравлением Путину - РИА Новости, 06.10.2024
В Турине появился баннер с поздравлением Путину
Баннер с поздравительным посланием президенту России Владимиру Путину в честь его предстоящего дня рождения появился на улице итальянского Турина, сообщили РИА... РИА Новости, 06.10.2024
2024-10-06T23:03
2024-10-06T23:07
россия
турин
генуя
владимир путин
в мире
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РИМ, 6 окт - РИА Новости. Баннер с поздравительным посланием президенту России Владимиру Путину в честь его предстоящего дня рождения появился на улице итальянского Турина, сообщили РИА Новости авторы инициативы из ассоциации "Перспектива". "Растяжку мы повесили на мосту в центре Турина. На изготовление баннера длиной четыре и шириной два метра ушел весь вечер. Пока мы получили позитивные отклики от наших товарищей, завтра его увидят горожане", - сказал собеседник агентства. Текст баннера гласит: "Турин поздравляет с днем рождения президента России В. Путина". Надпись сопровождают два российских флага. Ранее пророссийские активисты расклеили сотню листовок с поздравлениями Путину на улицах итальянского города Генуя. На листовках формата А3, размещенных на стенах домов, заборах и лестницах, изображена фотография Путина и надпись "С днем рождения, президент" на русском и итальянском языках. Инициативу провела местная общественно-политической ассоциация Contronarrazione. Путин отмечает день рождения 7 октября. В этом году ему исполняется 72 года.
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Новости
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
353
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Плакаты с поздравлениями Путину на улицах Генуи
Поддерживающие РФ итальянские активисты разместили на улицах Генуи сотни плакатов с поздравлениями российскому президенту.
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россия, турин, генуя, владимир путин, в мире, видео
Россия, Турин, Генуя, Владимир Путин, В мире
В Турине появился баннер с поздравлением Путину
РИМ, 6 окт - РИА Новости. Баннер с поздравительным посланием президенту России Владимиру Путину в честь его предстоящего дня рождения появился на улице итальянского Турина, сообщили РИА Новости авторы инициативы из ассоциации "Перспектива".
2024-10-06T23:03
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В Турине появился баннер с поздравлением Путину

В Турине появился баннер с поздравлением Путину в честь дня его рождения

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.10.2024
© РИА Новости / POOL
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РИМ, 6 окт - РИА Новости. Баннер с поздравительным посланием президенту России Владимиру Путину в честь его предстоящего дня рождения появился на улице итальянского Турина, сообщили РИА Новости авторы инициативы из ассоциации "Перспектива".
«
"Растяжку мы повесили на мосту в центре Турина. На изготовление баннера длиной четыре и шириной два метра ушел весь вечер. Пока мы получили позитивные отклики от наших товарищей, завтра его увидят горожане", - сказал собеседник агентства.
Текст баннера гласит: "Турин поздравляет с днем рождения президента России В. Путина". Надпись сопровождают два российских флага.
Ранее пророссийские активисты расклеили сотню листовок с поздравлениями Путину на улицах итальянского города Генуя. На листовках формата А3, размещенных на стенах домов, заборах и лестницах, изображена фотография Путина и надпись "С днем рождения, президент" на русском и итальянском языках. Инициативу провела местная общественно-политической ассоциация Contronarrazione.
Путин отмечает день рождения 7 октября. В этом году ему исполняется 72 года.
 
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