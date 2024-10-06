https://ria.ru/20241006/tsiklon-1976616524.html

Москвичей предупредили о приближении циклона "Кассандра"

Москвичей предупредили о приближении циклона "Кассандра" - РИА Новости, 06.10.2024

Москвичей предупредили о приближении циклона "Кассандра"

В ближайшие 2 суток циклон "Кассандра" обрушит на Москву 34,8 миллиметра дождя или около половины месячной нормы осадков октября, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 06.10.2024

2024-10-06T14:18

2024-10-06T14:18

2024-10-06T14:54

общество

москва

евгений тишковец

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. В ближайшие 2 суток циклон "Кассандра" обрушит на Москву 34,8 миллиметра дождя или около половины месячной нормы осадков октября, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Синоптик рассказал, что теплый атмосферный фронт с юга, сопровождаемый дождевыми тучами, уже пересек линию Калуга-Тула и идет на столичный регион. К 15 часам в воскресенье дождь начнется в южных и юго-западных районах Подмосковья, к 18 часам он заморосит в Москве, а к 21 часу перейдет в ливни – ожидается до 3,9 миллиметра осадков."В ночь на понедельник погода ухудшится, из-за циклона по имени "Кассандра" будет лить как из ведра – вернее, как из двух вёдер, поскольку до утра ожидается еще до 20,7 миллиметра осадков с ухудшением видимости до 3 километров … Таким образом, за ближайшие 2 суток "Кассандра" обрушит на Москву 34,8 миллиметра дождя или около половины от всего октябрьского лимита небесной влаги", - рассказал Тишковец.Синоптик добавил, что в понедельник, возможно, будет побит дождливый рекорд для 7 октября, который держится с 2003 года и составляет 23,2 миллиметра."Во вторник, в тылу циклона, ветры развернутся на северо-восточные, и похолодает до плюс 10-15 (градусов - ред.), вероятность осадков сохранится – ожидается еще 5,7 миллиметра, и закончатся они только в ночь на среду - 0,7 миллиметра, когда посвежеет до плюс 3-8", - уточнил специалист.Он рассказал, что в среду днем показания барометров станут расти, немного распогодится, но это будет самый холодный день октября, температура будет не выше плюс 5-10 градусов."В четверг инициатива перейдет к антициклону, благодаря чему, осадки маловероятны, а из-за туч, наконец-то, выглянет солнце. Под утро посвежеет до 0 - плюс 5, днем плюс 8-13. В пятницу сохранится погожий денек, и потеплеет до плюс 12-17, в субботу аналогично, и станет еще на градус теплее", - пояснил Тишковец.По его словам, в воскресенье осенние дожди возобновятся, а в дневные часы похолодает до плюс 8-13 градусов.

https://ria.ru/20241001/pogoda-1975635357.html

москва

московская область (подмосковье)

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общество, москва, евгений тишковец, московская область (подмосковье)