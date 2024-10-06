https://ria.ru/20241006/trevoga-1976660717.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове - РИА Новости, 06.10.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове
Взрывы прозвучали в городе Харьков на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал "Общественное". РИА Новости, 06.10.2024
2024-10-06T23:16
2024-10-06T23:16
2024-10-06T23:18
специальная военная операция на украине
в мире
харьков
украина
киевская область
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/14/1941252196_0:194:3072:1922_1920x0_80_0_0_cda57b6a80cdfb7f997f5e4ee5f73066.jpg
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Взрывы прозвучали в городе Харьков на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал "Общественное"."В Харькове слышны взрывы", - говорится в сообщении "Общественного" в Telegram-канале.По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, сигнал воздушной тревоги звучит в Житомирской, Черкасской, Черниговской, Полтавской, Сумской, Днепропетровской, Харьковской, Киевской областях страны, а также в Киеве.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20240930/kiev-1975414660.html
харьков
украина
киевская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/14/1941252196_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_de981466415938ed0837038f50fca02e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, харьков, украина, киевская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьков, Украина, Киевская область, Вооруженные силы РФ
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове
"Общественное": в Харькове прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги