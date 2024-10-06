https://ria.ru/20241006/trevoga-1976660717.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове - РИА Новости, 06.10.2024

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове

Взрывы прозвучали в городе Харьков на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал "Общественное". РИА Новости, 06.10.2024

2024-10-06T23:16

2024-10-06T23:16

2024-10-06T23:18

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Взрывы прозвучали в городе Харьков на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал "Общественное"."В Харькове слышны взрывы", - говорится в сообщении "Общественного" в Telegram-канале.По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, сигнал воздушной тревоги звучит в Житомирской, Черкасской, Черниговской, Полтавской, Сумской, Днепропетровской, Харьковской, Киевской областях страны, а также в Киеве.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240930/kiev-1975414660.html

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в мире, харьков, украина, киевская область, вооруженные силы рф