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Трамп выступил с необычным обещанием - РИА Новости, 06.10.2024
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13:05 06.10.2024 (обновлено: 13:06 06.10.2024)
https://ria.ru/20241006/tramp-1976610673.html
Трамп выступил с необычным обещанием
Трамп выступил с необычным обещанием - РИА Новости, 06.10.2024
Трамп выступил с необычным обещанием
Кандидат в президенты США Дональд Трамп во время предвыборного митинга в Пенсильвании пообещал, что американские астронавты высадятся на Марс, если его изберут... РИА Новости, 06.10.2024
2024-10-06T13:05
2024-10-06T13:06
в мире
дональд трамп
сша
марс
пенсильвания
космос - риа наука
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Кандидат в президенты США Дональд Трамп во время предвыборного митинга в Пенсильвании пообещал, что американские астронавты высадятся на Марс, если его изберут главой Белого дома. Трансляция шла на YouTube-канале The Sunday Times.&quot;У нас будет мировое первенство в исследовании космоса. Спасибо тебе, Илон! (Маск - Прим.ред) У нас будет военное превосходство. И мы высадимся на Марс до конца моего президентского срока...&quot;, — сказал он.В сентябре Маск заявил, что американцам никогда не достичь Марса в случае победы вице-президента Камалы Харрис на президентских выборах в ноябре. В отличие от последней, отметил он, Трамп поддерживает создание правительственной комиссии по эффективности, которая "позволит совершать великие дела".
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в мире, дональд трамп, сша, марс, пенсильвания, космос - риа наука
В мире, Дональд Трамп, США, Марс, Пенсильвания, Космос - РИА Наука
Трамп выступил с необычным обещанием

Трамп пообещал, что США высадятся на Марс

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.10.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Кандидат в президенты США Дональд Трамп во время предвыборного митинга в Пенсильвании пообещал, что американские астронавты высадятся на Марс, если его изберут главой Белого дома. Трансляция шла на YouTube-канале The Sunday Times.
«

"У нас будет мировое первенство в исследовании космоса. Спасибо тебе, Илон! (Маск - Прим.ред) У нас будет военное превосходство. И мы высадимся на Марс до конца моего президентского срока...", — сказал он.

В сентябре Маск заявил, что американцам никогда не достичь Марса в случае победы вице-президента Камалы Харрис на президентских выборах в ноябре.

В отличие от последней, отметил он, Трамп поддерживает создание правительственной комиссии по эффективности, которая "позволит совершать великие дела".
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
"Ждать осталось недолго". Илон Маск решился изменить судьбу человечества
13 сентября, 08:00
 
В миреДональд ТрампСШАМарсПенсильванияКосмос - РИА Наука
 
 
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