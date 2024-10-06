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Трамп выступил с необычным обещанием

Трамп выступил с необычным обещанием - РИА Новости, 06.10.2024

Трамп выступил с необычным обещанием

Кандидат в президенты США Дональд Трамп во время предвыборного митинга в Пенсильвании пообещал, что американские астронавты высадятся на Марс, если его изберут... РИА Новости, 06.10.2024

2024-10-06T13:05

2024-10-06T13:05

2024-10-06T13:06

в мире

дональд трамп

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марс

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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Кандидат в президенты США Дональд Трамп во время предвыборного митинга в Пенсильвании пообещал, что американские астронавты высадятся на Марс, если его изберут главой Белого дома. Трансляция шла на YouTube-канале The Sunday Times."У нас будет мировое первенство в исследовании космоса. Спасибо тебе, Илон! (Маск - Прим.ред) У нас будет военное превосходство. И мы высадимся на Марс до конца моего президентского срока...", — сказал он.В сентябре Маск заявил, что американцам никогда не достичь Марса в случае победы вице-президента Камалы Харрис на президентских выборах в ноябре. В отличие от последней, отметил он, Трамп поддерживает создание правительственной комиссии по эффективности, которая "позволит совершать великие дела".

https://ria.ru/20240913/mask-1971914988.html

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в мире, дональд трамп, сша, марс, пенсильвания, космос - риа наука