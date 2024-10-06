https://ria.ru/20241006/tramp-1976586381.html

СМИ узнали о неожиданном вопросе Трампа Путину об Украине

СМИ узнали о неожиданном вопросе Трампа Путину об Украине - РИА Новости, 06.10.2024

СМИ узнали о неожиданном вопросе Трампа Путину об Украине

Дональд Трамп в бытность президентом США спрашивал на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Гамбурге в 2017 году, что тот думает о военной помощи... РИА Новости, 06.10.2024

2024-10-06T08:19

2024-10-06T08:19

2024-10-06T09:58

специальная военная операция на украине

в мире

дональд трамп

украина

владимир путин

сша

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/17/1961408015_0:108:3072:1836_1920x0_80_0_0_261898df149028e278ccad5189f706d9.jpg

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Дональд Трамп в бытность президентом США спрашивал на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Гамбурге в 2017 году, что тот думает о военной помощи Украине, пишет The New York Times."Трамп сказал Путину, что его администрация рассматривает возможность предоставления оружия Украине и спросил: "Что вы думаете?" Путин ответил, что это было бы "ошибкой". Что бы Америка ни дала украинцам, сказал он, они попросят больше", — говорится в публикации. Глава Белого дома не стал на это возражать, отмечает издание.По информации NYT, Путин и Трамп обсуждали Украину и во время их первого телефонного разговора 28 января 2017 года. Как рассказал газете бывший высокопоставленный американский чиновник, Трамп первым поднял этот вопрос, попросив Путина высказать мнение о бывшей советской республике. Российский лидер начал говорить о коррупции на Украине, на что Трамп отреагировал с осторожностью — он не соглашался с собеседником, но и не защищал киевские власти. В то же время он признал, что конфликт между Москвой и Киевом мешает улучшению американско-российских отношений. Во время нынешней предвыборной кампании Трамп не раз заявлял, что может добиться урегулирования конфликта на Украине еще до вступления в должность. При этом он подчеркивал, что сам конфликт никогда бы не случился, если бы Москва уважала американского президента.

https://ria.ru/20241006/ukraina-1976588330.html

https://ria.ru/20241006/osvobozhdenie-1976579983.html

украина

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, дональд трамп, украина, владимир путин, сша, россия