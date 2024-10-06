Рейтинг@Mail.ru
СМИ узнали о неожиданном вопросе Трампа Путину об Украине - РИА Новости, 06.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:19 06.10.2024 (обновлено: 09:58 06.10.2024)
https://ria.ru/20241006/tramp-1976586381.html
СМИ узнали о неожиданном вопросе Трампа Путину об Украине
СМИ узнали о неожиданном вопросе Трампа Путину об Украине - РИА Новости, 06.10.2024
СМИ узнали о неожиданном вопросе Трампа Путину об Украине
Дональд Трамп в бытность президентом США спрашивал на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Гамбурге в 2017 году, что тот думает о военной помощи... РИА Новости, 06.10.2024
2024-10-06T08:19
2024-10-06T09:58
специальная военная операция на украине
в мире
дональд трамп
украина
владимир путин
сша
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/17/1961408015_0:108:3072:1836_1920x0_80_0_0_261898df149028e278ccad5189f706d9.jpg
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Дональд Трамп в бытность президентом США спрашивал на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Гамбурге в 2017 году, что тот думает о военной помощи Украине, пишет The New York Times."Трамп сказал Путину, что его администрация рассматривает возможность предоставления оружия Украине и спросил: "Что вы думаете?" Путин ответил, что это было бы "ошибкой". Что бы Америка ни дала украинцам, сказал он, они попросят больше", — говорится в публикации. Глава Белого дома не стал на это возражать, отмечает издание.По информации NYT, Путин и Трамп обсуждали Украину и во время их первого телефонного разговора 28 января 2017 года. Как рассказал газете бывший высокопоставленный американский чиновник, Трамп первым поднял этот вопрос, попросив Путина высказать мнение о бывшей советской республике. Российский лидер начал говорить о коррупции на Украине, на что Трамп отреагировал с осторожностью — он не соглашался с собеседником, но и не защищал киевские власти. В то же время он признал, что конфликт между Москвой и Киевом мешает улучшению американско-российских отношений. Во время нынешней предвыборной кампании Трамп не раз заявлял, что может добиться урегулирования конфликта на Украине еще до вступления в должность. При этом он подчеркивал, что сам конфликт никогда бы не случился, если бы Москва уважала американского президента.
https://ria.ru/20241006/ukraina-1976588330.html
https://ria.ru/20241006/osvobozhdenie-1976579983.html
украина
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/17/1961408015_41:0:2772:2048_1920x0_80_0_0_efd44aa075ecaa0ed911dd1d09cfa62f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, дональд трамп, украина, владимир путин, сша, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Дональд Трамп, Украина, Владимир Путин, США, Россия
СМИ узнали о неожиданном вопросе Трампа Путину об Украине

NYT: Трамп спросил в 2017 году у Путина, что тот думает о поставке оружия Киеву

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.10.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Дональд Трамп в бытность президентом США спрашивал на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Гамбурге в 2017 году, что тот думает о военной помощи Украине, пишет The New York Times.
"Трамп сказал Путину, что его администрация рассматривает возможность предоставления оружия Украине и спросил: "Что вы думаете?" Путин ответил, что это было бы "ошибкой". Что бы Америка ни дала украинцам, сказал он, они попросят больше", — говорится в публикации.
Флаги Украины и НАТО в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 06.10.2024
В США раскрыли, какой "сюрприз" готовят Украине на следующей неделе
08:49
Глава Белого дома не стал на это возражать, отмечает издание.
По информации NYT, Путин и Трамп обсуждали Украину и во время их первого телефонного разговора 28 января 2017 года. Как рассказал газете бывший высокопоставленный американский чиновник, Трамп первым поднял этот вопрос, попросив Путина высказать мнение о бывшей советской республике. Российский лидер начал говорить о коррупции на Украине, на что Трамп отреагировал с осторожностью — он не соглашался с собеседником, но и не защищал киевские власти. В то же время он признал, что конфликт между Москвой и Киевом мешает улучшению американско-российских отношений.

Во время нынешней предвыборной кампании Трамп не раз заявлял, что может добиться урегулирования конфликта на Украине еще до вступления в должность. При этом он подчеркивал, что сам конфликт никогда бы не случился, если бы Москва уважала американского президента.
Штурмовые подразделения ВС России в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 06.10.2024
"Не удержать": в Германии раскрыли, что Киев потеряет этой зимой
05:57
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДональд ТрампУкраинаВладимир ПутинСШАРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала