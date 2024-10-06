Трамп обрушился с критикой на Байдена и Харрис из-за ситуации с ураганом
Трамп раскритиковал Харрис за помощь странам вместо выплат пострадавшим в США
© AP Photo / Alex BrandonКандидат в президенты от Республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
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БАТЛЕР, 6 окт — РИА Новости. Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп раскритиковал действующую администрацию в лице Джо Байдена и Камалы Харрис за низкие выплаты пострадавшим от урагана на фоне многомиллиардной помощи другим странам.
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"Они предлагают 750 долларов людям, чьи дома смыло, и при этом мы отправляем десятки миллиардов долларов в зарубежные страны, о которых большинство людей никогда не слышало", — сказал Трамп на предвыборном митинге в Батлере, куда он вернулся после попытки покушения на его жизнь в июле.
Ураган "Хелен" обрушился на США в конце сентября. По последним данным, жертвами стихии стали как минимум 227 человек. По информации портала poweroutage.us, около миллиона человек остались без электричества, в основном в Северной и Южной Каролине. Причем в Северной Каролине света лишились почти 90 процентов домохозяйств.
Как заявил министр внутренней безопасности Алехандро Майоркас, у Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях не хватает денег для борьбы с последствиями разгула стихии на оставшийся срок сезона ураганов.
Президент Джо Байден призвал конгресс как можно скорее одобрить дополнительное финансирование, но голосование по этому вопросу ожидается не раньше 12 ноября.
Причем до этого Байден поручил Пентагону выделить оставшиеся средства по программам военной помощи Украине до конца его полномочий. Речь идет о 5,5 миллиарда долларов по условиям инициативы PDA, в рамках которой Киев получает военное имущество со складов ведомства.
Кроме того, министерство выделит еще 2,4 миллиарда долларов по программе "Инициативы содействия безопасности Украины", которая позволяет закупать на открытом рынке новые вооружения и боеприпасы для ВСУ.