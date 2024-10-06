https://ria.ru/20241006/telegram-1976645796.html
Пользователи Telegram смогут отправлять подарки друзьям
Пользователи Telegram смогут отправлять подарки друзьям - РИА Новости, 06.10.2024
Пользователи Telegram смогут отправлять подарки друзьям
Пользователи Telegram теперь могут отправлять подарки друзьям, также в мессенджере появилась платформа для отправки кодов, которая позволяет бизнесу... РИА Новости, 06.10.2024
2024-10-06T20:06
2024-10-06T20:06
2024-10-06T20:06
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Пользователи Telegram теперь могут отправлять подарки друзьям, также в мессенджере появилась платформа для отправки кодов, которая позволяет бизнесу верифицировать номера телефонов клиентов, говорится на сайте мессенджера в связи с обновлением. "Теперь пользователи могут отправлять подарки друзьям. Получатель сможет добавить подарок в свой профиль или превратить его в звезды … Telegram также запускает новую платформу для отправки кодов, которая позволяет любому бизнесу легко верифицировать номера телефонов клиентов", - говорится в сообщении. Отмечается, что пользователи смогут получить код подтверждения непосредственно в Telegram, при этом отправка таких кодов обойдется компаниям в 0,01 доллара за пользователя. В свою очередь при отправке подарка можно скрыть имя, и тогда получатель будет знать, кто его поздравил, однако другие пользователи не увидят имя отправителя, даже если подарок будет отображаться в профиле. Также сообщается, что мессенджер добавил в меню жалоб более подробные категории: теперь команда будет в реальном времени подбирать и предлагать наиболее актуальные основания для жалоб "с учетом последних событий и тенденций". Кроме того, мессенджер обновил видеочаты на iOS. Так, устройство будет меньше нагреваться во время длительных звонков. Добавляется, что теперь видеочаты позволяют транслировать изображение с камеры и экран устройства одновременно. Что касаемо трансляций на Android, то приложение стало поддерживать прямые трансляции в режиме RTMP: пользователи могут генерировать ключи и управлять видеотрансляциями с помощью популярных программ для стриминга, таких как OBS Studio или XSplit Broadcaster.
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общество, технологии, telegram
Общество, Технологии, Telegram
Пользователи Telegram смогут отправлять подарки друзьям
В Telegram введут функции отправки подарков друзьям и получения кода верификации
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Пользователи Telegram теперь могут отправлять подарки друзьям, также в мессенджере появилась платформа для отправки кодов, которая позволяет бизнесу верифицировать номера телефонов клиентов, говорится на сайте мессенджера в связи с обновлением.
"Теперь пользователи могут отправлять подарки друзьям. Получатель сможет добавить подарок в свой профиль или превратить его в звезды … Telegram также запускает новую платформу для отправки кодов, которая позволяет любому бизнесу легко верифицировать номера телефонов клиентов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пользователи смогут получить код подтверждения непосредственно в Telegram, при этом отправка таких кодов обойдется компаниям в 0,01 доллара за пользователя. В свою очередь при отправке подарка можно скрыть имя, и тогда получатель будет знать, кто его поздравил, однако другие пользователи не увидят имя отправителя, даже если подарок будет отображаться в профиле.
Также сообщается, что мессенджер добавил в меню жалоб более подробные категории: теперь команда будет в реальном времени подбирать и предлагать наиболее актуальные основания для жалоб "с учетом последних событий и тенденций".
Кроме того, мессенджер обновил видеочаты на iOS. Так, устройство будет меньше нагреваться во время длительных звонков. Добавляется, что теперь видеочаты позволяют транслировать изображение с камеры и экран устройства одновременно.
Что касаемо трансляций на Android, то приложение стало поддерживать прямые трансляции в режиме RTMP: пользователи могут генерировать ключи и управлять видеотрансляциями с помощью популярных программ для стриминга, таких как OBS Studio или XSplit Broadcaster.