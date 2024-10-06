https://ria.ru/20241006/tekhnika-1976576280.html

На правом берегу Днепра заметили западные танки и БМП Bradley

На правом берегу Днепра заметили западные танки и БМП Bradley - РИА Новости, 06.10.2024

На правом берегу Днепра заметили западные танки и БМП Bradley

Переданная украинской армии бронетехника стран — членов НАТО, включая танки и БМП Bradley, замечена на правом берегу Днепра на Херсонском направлении, сообщил... РИА Новости, 06.10.2024

2024-10-06T03:21

2024-10-06T03:21

2024-10-06T09:17

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ГЕНИЧЕСК, 6 окт — РИА Новости. Переданная украинской армии бронетехника стран — членов НАТО, включая танки и БМП Bradley, замечена на правом берегу Днепра на Херсонском направлении, сообщил РИА Новости разведчик из добровольческого отряда группировки войск "Днепр" с позывным Пух."Натовского много вооружения. Работают очень и минометные расчеты, и польский миномет, который бесшумный, которого не слышно, и танки. На том берегу прострелы идут хорошие. Из бронетехники у нас там видели в поселке Bradley", — рассказал офицер. Военнослужащий добровольческого отряда группировки войск "Днепр" с позывным Пух награжден орденом Мужества за героизм, проявленный им при обороне населенного пункта Крынки на левом берегу Днепра.Как заявил ранее РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, украинские войска на Херсонском направлении ослаблены, часть их подразделений переброшена на Донбасс и в Курскую область, в то же время обстрелы левобережья со стороны ВСУ продолжаются.Херсонская область стала регионом России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20240908/tank-1971367831.html

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