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На правом берегу Днепра заметили западные танки и БМП Bradley - РИА Новости, 06.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
03:21 06.10.2024 (обновлено: 09:17 06.10.2024)
https://ria.ru/20241006/tekhnika-1976576280.html
На правом берегу Днепра заметили западные танки и БМП Bradley
На правом берегу Днепра заметили западные танки и БМП Bradley - РИА Новости, 06.10.2024
На правом берегу Днепра заметили западные танки и БМП Bradley
Переданная украинской армии бронетехника стран — членов НАТО, включая танки и БМП Bradley, замечена на правом берегу Днепра на Херсонском направлении, сообщил... РИА Новости, 06.10.2024
2024-10-06T03:21
2024-10-06T09:17
специальная военная операция на украине
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ГЕНИЧЕСК, 6 окт — РИА Новости. Переданная украинской армии бронетехника стран — членов НАТО, включая танки и БМП Bradley, замечена на правом берегу Днепра на Херсонском направлении, сообщил РИА Новости разведчик из добровольческого отряда группировки войск "Днепр" с позывным Пух."Натовского много вооружения. Работают очень и минометные расчеты, и польский миномет, который бесшумный, которого не слышно, и танки. На том берегу прострелы идут хорошие. Из бронетехники у нас там видели в поселке Bradley", — рассказал офицер. Военнослужащий добровольческого отряда группировки войск "Днепр" с позывным Пух награжден орденом Мужества за героизм, проявленный им при обороне населенного пункта Крынки на левом берегу Днепра.Как заявил ранее РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, украинские войска на Херсонском направлении ослаблены, часть их подразделений переброшена на Донбасс и в Курскую область, в то же время обстрелы левобережья со стороны ВСУ продолжаются.Херсонская область стала регионом России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20240908/tank-1971367831.html
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нато, в мире
Специальная военная операция на Украине, НАТО, В мире
На правом берегу Днепра заметили западные танки и БМП Bradley

Боец ВС России: на правом берегу Днепра заметили западные танки и БМП Bradley

© AP Photo / Bernat ArmangueУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 06.10.2024
© AP Photo / Bernat Armangue
Украинский военнослужащий. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 6 окт — РИА Новости. Переданная украинской армии бронетехника стран — членов НАТО, включая танки и БМП Bradley, замечена на правом берегу Днепра на Херсонском направлении, сообщил РИА Новости разведчик из добровольческого отряда группировки войск "Днепр" с позывным Пух.
«
"Натовского много вооружения. Работают очень и минометные расчеты, и польский миномет, который бесшумный, которого не слышно, и танки. На том берегу прострелы идут хорошие. Из бронетехники у нас там видели в поселке Bradley", — рассказал офицер.
Военнослужащий добровольческого отряда группировки войск "Днепр" с позывным Пух награжден орденом Мужества за героизм, проявленный им при обороне населенного пункта Крынки на левом берегу Днепра.
Как заявил ранее РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, украинские войска на Херсонском направлении ослаблены, часть их подразделений переброшена на Донбасс и в Курскую область, в то же время обстрелы левобережья со стороны ВСУ продолжаются.
Херсонская область стала регионом России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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