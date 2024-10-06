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В Курской области отразили четыре контратаки ВСУ - РИА Новости, 06.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:23 06.10.2024
https://ria.ru/20241006/svo-1976611916.html
В Курской области отразили четыре контратаки ВСУ
В Курской области отразили четыре контратаки ВСУ - РИА Новости, 06.10.2024
В Курской области отразили четыре контратаки ВСУ
Группировка "Север" отразила в курском приграничье четыре контратаки украинских войск, ВСУ потеряли до 30 человек, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 06.10.2024
2024-10-06T13:23
2024-10-06T13:23
специальная военная операция на украине
курская область
вооруженные силы украины
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Группировка "Север" отразила в курском приграничье четыре контратаки украинских войск, ВСУ потеряли до 30 человек, сообщили в Минобороны РФ. "За прошедшие сутки подразделениями группировки отражены четыре контратаки противника в направлении населенного пункта Плехово. В результате ВСУ потеряли до 30 человек убитыми и ранеными, уничтожен один автомобиль", - говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области. Отмечается, что ВС РФ продолжают действия по разгрому группировки противника, предпринявшей попытку вторжения на территорию Курской области. Кроме того, подразделения группировки "Север" продолжили наступательные действия и нанесли поражение формированиям девяти украинских бригад в районах Дарьино, Любимовки, Николаево-Дарьино, Нового Пути и Плехово.
https://ria.ru/20240904/ataka-1970294304.html
курская область
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курская область, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Курской области отразили четыре контратаки ВСУ

Минобороны: группировка "Север" отразила четыре контратаки ВСУ в Курской области

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота танкового экипажа Т-80БВМ по позициям ВСУ в Курской области
Работа танкового экипажа Т-80БВМ по позициям ВСУ в Курской области - РИА Новости, 1920, 06.10.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Работа танкового экипажа Т-80БВМ по позициям ВСУ в Курской области. Архивное фото
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Группировка "Север" отразила в курском приграничье четыре контратаки украинских войск, ВСУ потеряли до 30 человек, сообщили в Минобороны РФ.
"За прошедшие сутки подразделениями группировки отражены четыре контратаки противника в направлении населенного пункта Плехово. В результате ВСУ потеряли до 30 человек убитыми и ранеными, уничтожен один автомобиль", - говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.
Отмечается, что ВС РФ продолжают действия по разгрому группировки противника, предпринявшей попытку вторжения на территорию Курской области.
Кроме того, подразделения группировки "Север" продолжили наступательные действия и нанесли поражение формированиям девяти украинских бригад в районах Дарьино, Любимовки, Николаево-Дарьино, Нового Пути и Плехово.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьВооруженные силы УкраиныБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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