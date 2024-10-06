https://ria.ru/20241006/svo-1976611916.html
В Курской области отразили четыре контратаки ВСУ
В Курской области отразили четыре контратаки ВСУ - РИА Новости, 06.10.2024
В Курской области отразили четыре контратаки ВСУ
Группировка "Север" отразила в курском приграничье четыре контратаки украинских войск, ВСУ потеряли до 30 человек, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 06.10.2024
2024-10-06T13:23
2024-10-06T13:23
2024-10-06T13:23
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курская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Группировка "Север" отразила в курском приграничье четыре контратаки украинских войск, ВСУ потеряли до 30 человек, сообщили в Минобороны РФ. "За прошедшие сутки подразделениями группировки отражены четыре контратаки противника в направлении населенного пункта Плехово. В результате ВСУ потеряли до 30 человек убитыми и ранеными, уничтожен один автомобиль", - говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области. Отмечается, что ВС РФ продолжают действия по разгрому группировки противника, предпринявшей попытку вторжения на территорию Курской области. Кроме того, подразделения группировки "Север" продолжили наступательные действия и нанесли поражение формированиям девяти украинских бригад в районах Дарьино, Любимовки, Николаево-Дарьино, Нового Пути и Плехово.
https://ria.ru/20240904/ataka-1970294304.html
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курская область, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Курской области отразили четыре контратаки ВСУ
Минобороны: группировка "Север" отразила четыре контратаки ВСУ в Курской области
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Группировка "Север" отразила в курском приграничье четыре контратаки украинских войск, ВСУ потеряли до 30 человек, сообщили в Минобороны РФ.
"За прошедшие сутки подразделениями группировки отражены четыре контратаки противника в направлении населенного пункта Плехово. В результате ВСУ потеряли до 30 человек убитыми и ранеными, уничтожен один автомобиль", - говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.
Отмечается, что ВС РФ продолжают действия по разгрому группировки противника, предпринявшей попытку вторжения на территорию Курской области.
Кроме того, подразделения группировки "Север" продолжили наступательные действия и нанесли поражение формированиям девяти украинских бригад в районах Дарьино, Любимовки, Николаево-Дарьино, Нового Пути и Плехово.