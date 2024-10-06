https://ria.ru/20241006/svo-1976611308.html

Российские военные отразили две попытки ВСУ прорваться через границу

Российские военные отразили две попытки ВСУ прорваться через границу - РИА Новости, 06.10.2024

Российские военные отразили две попытки ВСУ прорваться через границу

За минувшие сутки российские войска пресекли две попытки ВСУ прорваться через границу в Курской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 06.10.2024

2024-10-06T13:16

2024-10-06T13:16

2024-10-06T14:16

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

курская область

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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. За минувшие сутки российские войска пресекли две попытки ВСУ прорваться через границу в Курской области, сообщило Минобороны."При поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены две попытки ВСУ прорваться через границу Российской Федерации в направлении населенного пункта Новый Путь", — говорится в сводке.Украинская армия потеряла там около 20 человек убитыми и ранеными, один военнослужащий ВСУ сдался в плен.Кроме того, подразделения группировки "Север" отбили четыре украинские контратаки в районе села Плехово. Потери ВСУ — примерно 30 военнослужащих и один автомобиль.Авиация и артиллерия также нанесли поражение формированиям 13 украинских бригад в районах сел Дарьино, Косица, Казачья Локня, Любимовка, Мартыновка, Михайловка, Меловой, Николаево-Дарьино, Новоивановка, Новый Путь, Орловка, Плехово, Толстый Луг, Черкасское Поречное и Южный. Оперативно-тактическая авиация и ракетные войска в то же время нанесли удары по районам сосредоточения и резервам восьми украинских бригад в Сумской области.В целом за сутки ВСУ потеряли около 200 солдат и семь единиц техники, в том числе артиллерийское орудие, три миномета, два автомобиля и станцию РЭБ.Общие потери украинских войск за время боев в курском приграничье:

https://ria.ru/20240904/ataka-1970294304.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), курская область