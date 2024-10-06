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Российские военные отразили две попытки ВСУ прорваться через границу - РИА Новости, 06.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:16 06.10.2024 (обновлено: 14:16 06.10.2024)
https://ria.ru/20241006/svo-1976611308.html
Российские военные отразили две попытки ВСУ прорваться через границу
Российские военные отразили две попытки ВСУ прорваться через границу - РИА Новости, 06.10.2024
Российские военные отразили две попытки ВСУ прорваться через границу
За минувшие сутки российские войска пресекли две попытки ВСУ прорваться через границу в Курской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 06.10.2024
2024-10-06T13:16
2024-10-06T14:16
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
курская область
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. За минувшие сутки российские войска пресекли две попытки ВСУ прорваться через границу в Курской области, сообщило Минобороны."При поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены две попытки ВСУ прорваться через границу Российской Федерации в направлении населенного пункта Новый Путь", — говорится в сводке.Украинская армия потеряла там около 20 человек убитыми и ранеными, один военнослужащий ВСУ сдался в плен.Кроме того, подразделения группировки "Север" отбили четыре украинские контратаки в районе села Плехово. Потери ВСУ — примерно 30 военнослужащих и один автомобиль.Авиация и артиллерия также нанесли поражение формированиям 13 украинских бригад в районах сел Дарьино, Косица, Казачья Локня, Любимовка, Мартыновка, Михайловка, Меловой, Николаево-Дарьино, Новоивановка, Новый Путь, Орловка, Плехово, Толстый Луг, Черкасское Поречное и Южный. Оперативно-тактическая авиация и ракетные войска в то же время нанесли удары по районам сосредоточения и резервам восьми украинских бригад в Сумской области.В целом за сутки ВСУ потеряли около 200 солдат и семь единиц техники, в том числе артиллерийское орудие, три миномета, два автомобиля и станцию РЭБ.Общие потери украинских войск за время боев в курском приграничье:
https://ria.ru/20240904/ataka-1970294304.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), курская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Курская область
Российские военные отразили две попытки ВСУ прорваться через границу

МО: ВС России отразили 2 попытки ВСУ прорваться через границу в Курской области

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в Курской области
Российские военнослужащие в Курской области - РИА Новости, 1920, 06.10.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российские военнослужащие в Курской области. Архивное фото
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. За минувшие сутки российские войска пресекли две попытки ВСУ прорваться через границу в Курской области, сообщило Минобороны.
"При поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены две попытки ВСУ прорваться через границу Российской Федерации в направлении населенного пункта Новый Путь", — говорится в сводке.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
Наш человек в ВСУ: раскрыт тайный смысл атаки на Курскую область
4 сентября, 08:00
Украинская армия потеряла там около 20 человек убитыми и ранеными, один военнослужащий ВСУ сдался в плен.
Кроме того, подразделения группировки "Север" отбили четыре украинские контратаки в районе села Плехово. Потери ВСУ — примерно 30 военнослужащих и один автомобиль.
Авиация и артиллерия также нанесли поражение формированиям 13 украинских бригад в районах сел Дарьино, Косица, Казачья Локня, Любимовка, Мартыновка, Михайловка, Меловой, Николаево-Дарьино, Новоивановка, Новый Путь, Орловка, Плехово, Толстый Луг, Черкасское Поречное и Южный. Оперативно-тактическая авиация и ракетные войска в то же время нанесли удары по районам сосредоточения и резервам восьми украинских бригад в Сумской области.
В целом за сутки ВСУ потеряли около 200 солдат и семь единиц техники, в том числе артиллерийское орудие, три миномета, два автомобиля и станцию РЭБ.
Общие потери украинских войск за время боев в курском приграничье:
  • более 20,8 тысячи военнослужащих;
  • 136 танков;
  • 66 БМП;
  • 98 бронетранспортеров;
  • 885 боевых бронемашин;
  • 584 автомобиля;
  • 171 артиллерийское орудие;
  • 33 пусковые установки РСЗО, в том числе восемь американских HIMARS и шесть MLRS;
  • девять пусковых установок зенитных ракетных комплексов;
  • пять транспортно-заряжающих машин;
  • 45 станций РЭБ;
  • девять РЛС контрбатарейной борьбы;
  • три РЛС ПВО;
  • 22 единицы инженерной и другой техники, включая 13 инженерных машин разграждения, одну установку разминирования УР-77 и три бронированные ремонтно-эвакуационные машины.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Курская область
 
 
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