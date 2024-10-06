Российские военные отразили две попытки ВСУ прорваться через границу
МО: ВС России отразили 2 попытки ВСУ прорваться через границу в Курской области
Российские военнослужащие в Курской области. Архивное фото
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. За минувшие сутки российские войска пресекли две попытки ВСУ прорваться через границу в Курской области, сообщило Минобороны.
"При поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены две попытки ВСУ прорваться через границу Российской Федерации в направлении населенного пункта Новый Путь", — говорится в сводке.
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Украинская армия потеряла там около 20 человек убитыми и ранеными, один военнослужащий ВСУ сдался в плен.
Кроме того, подразделения группировки "Север" отбили четыре украинские контратаки в районе села Плехово. Потери ВСУ — примерно 30 военнослужащих и один автомобиль.
Авиация и артиллерия также нанесли поражение формированиям 13 украинских бригад в районах сел Дарьино, Косица, Казачья Локня, Любимовка, Мартыновка, Михайловка, Меловой, Николаево-Дарьино, Новоивановка, Новый Путь, Орловка, Плехово, Толстый Луг, Черкасское Поречное и Южный. Оперативно-тактическая авиация и ракетные войска в то же время нанесли удары по районам сосредоточения и резервам восьми украинских бригад в Сумской области.
В целом за сутки ВСУ потеряли около 200 солдат и семь единиц техники, в том числе артиллерийское орудие, три миномета, два автомобиля и станцию РЭБ.
Общие потери украинских войск за время боев в курском приграничье:
- более 20,8 тысячи военнослужащих;
- 136 танков;
- 66 БМП;
- 98 бронетранспортеров;
- 885 боевых бронемашин;
- 584 автомобиля;
- 171 артиллерийское орудие;
- 33 пусковые установки РСЗО, в том числе восемь американских HIMARS и шесть MLRS;
- девять пусковых установок зенитных ракетных комплексов;
- пять транспортно-заряжающих машин;
- 45 станций РЭБ;
- девять РЛС контрбатарейной борьбы;
- три РЛС ПВО;
- 22 единицы инженерной и другой техники, включая 13 инженерных машин разграждения, одну установку разминирования УР-77 и три бронированные ремонтно-эвакуационные машины.
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