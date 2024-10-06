https://ria.ru/20241006/svo-1976605945.html

Группировка "Центр" отразила девять контратак ВСУ

Группировка "Центр" отразила девять контратак ВСУ - РИА Новости, 06.10.2024

Группировка "Центр" отразила девять контратак ВСУ

Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили девять контратак ВСУ, противник потерял до 460 военнослужащих, сообщило в воскресенье... РИА Новости, 06.10.2024

2024-10-06T12:16

2024-10-06T12:16

2024-10-06T12:31

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

донецкая народная республика

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили девять контратак ВСУ, противник потерял до 460 военнослужащих, сообщило в воскресенье Минобороны РФ.По данным ведомства, силы группировки продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике 24-й, 150-й, 151-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 109-й, 117-й бригад теробороны, 14-й и 15-й бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Александро-Калиново, Нелеповка, Дружба, Новооленовка, Новоэкономическое, Дзержинск, Цукурино и Селидово Донецкой Народной Республики."Отразили девять контратак штурмовых групп 42-й, 100-й механизированных, 59-й мотопехотной, 68-й егерской, 55-й штурмовой, 25-й воздушно-десантной бригад, 49-го и 429-го штурмовых батальонов ВСУ. Противник потерял до 460 военнослужащих, два пикапа, 152-мм гаубицу "Мста-Б" и 122-мм гаубицу Д-30", - говорится в сообщении министерства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика