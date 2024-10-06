https://ria.ru/20241006/svo-1976605945.html
Группировка "Центр" отразила девять контратак ВСУ
Группировка "Центр" отразила девять контратак ВСУ - РИА Новости, 06.10.2024
Группировка "Центр" отразила девять контратак ВСУ
Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили девять контратак ВСУ, противник потерял до 460 военнослужащих, сообщило в воскресенье... РИА Новости, 06.10.2024
2024-10-06T12:16
2024-10-06T12:16
2024-10-06T12:31
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
донецкая народная республика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968682272_0:196:3072:1924_1920x0_80_0_0_4993a671c9237ee7e2ab96a39a109268.jpg
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили девять контратак ВСУ, противник потерял до 460 военнослужащих, сообщило в воскресенье Минобороны РФ.По данным ведомства, силы группировки продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике 24-й, 150-й, 151-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 109-й, 117-й бригад теробороны, 14-й и 15-й бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Александро-Калиново, Нелеповка, Дружба, Новооленовка, Новоэкономическое, Дзержинск, Цукурино и Селидово Донецкой Народной Республики."Отразили девять контратак штурмовых групп 42-й, 100-й механизированных, 59-й мотопехотной, 68-й егерской, 55-й штурмовой, 25-й воздушно-десантной бригад, 49-го и 429-го штурмовых батальонов ВСУ. Противник потерял до 460 военнослужащих, два пикапа, 152-мм гаубицу "Мста-Б" и 122-мм гаубицу Д-30", - говорится в сообщении министерства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968682272_184:0:2915:2048_1920x0_80_0_0_c70af0b765e470b979247ac25f9be0ce.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Донецкая Народная Республика
Группировка "Центр" отразила девять контратак ВСУ
Минобороны: группировка "Центр" отразила девять контратак ВСУ за сутки
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.
Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили девять контратак ВСУ, противник потерял до 460 военнослужащих, сообщило в воскресенье Минобороны РФ
.
По данным ведомства, силы группировки продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике 24-й, 150-й, 151-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 109-й, 117-й бригад теробороны, 14-й и 15-й бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Александро-Калиново, Нелеповка, Дружба, Новооленовка, Новоэкономическое, Дзержинск, Цукурино и Селидово Донецкой Народной Республики.
"Отразили девять контратак штурмовых групп 42-й, 100-й механизированных, 59-й мотопехотной, 68-й егерской, 55-й штурмовой, 25-й воздушно-десантной бригад, 49-го и 429-го штурмовых батальонов ВСУ. Противник потерял до 460 военнослужащих, два пикапа, 152-мм гаубицу "Мста-Б" и 122-мм гаубицу Д-30", - говорится в сообщении министерства.