https://ria.ru/20241006/strelba-1976638338.html

В Швеции открыли стрельбу в торговом центре

В Швеции открыли стрельбу в торговом центре - РИА Новости, 06.10.2024

В Швеции открыли стрельбу в торговом центре

Стрельба произошла в торговом центре в городе Кунгсбакка на юго-западе Швеции, один человек пострадал, предполагаемый нападавший задержан на месте, сообщает... РИА Новости, 06.10.2024

2024-10-06T18:36

2024-10-06T18:36

2024-10-06T18:37

в мире

швеция

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Стрельба произошла в торговом центре в городе Кунгсбакка на юго-западе Швеции, один человек пострадал, предполагаемый нападавший задержан на месте, сообщает шведский телеканал SVT со ссылкой на местную полицию. "Один человек был задержан после того, как в здании (торгового центра - ред.) Kungsmässan в Кунгсбакке прозвучали выстрелы... Один человек ранен", - говорится в сообщении. По данным телеканала, состояние пострадавшего на данный момент неясно. Как сообщил телеканалу очевидец, вооружённый был в маске. Возле торгового центра сейчас находится большое число полицейских машин, уточнил SVT. Издание Aftonbladet, в свою очередь, сообщает, что торговый центр был эвакуирован, а территория оцеплена. Очевидцы заявили газете, что в здании сработала сигнализация и посетителей попросили быстро найти укрытие. Ещё один очевидец сообщил, что слышал пять-шесть очень громких выстрелов.

https://ria.ru/20241006/izrail-1976620507.html

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в мире, швеция