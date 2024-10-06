Рейтинг@Mail.ru
В Швеции открыли стрельбу в торговом центре - РИА Новости, 06.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:36 06.10.2024 (обновлено: 18:37 06.10.2024)
https://ria.ru/20241006/strelba-1976638338.html
В Швеции открыли стрельбу в торговом центре
В Швеции открыли стрельбу в торговом центре - РИА Новости, 06.10.2024
В Швеции открыли стрельбу в торговом центре
Стрельба произошла в торговом центре в городе Кунгсбакка на юго-западе Швеции, один человек пострадал, предполагаемый нападавший задержан на месте, сообщает... РИА Новости, 06.10.2024
2024-10-06T18:36
2024-10-06T18:37
в мире
швеция
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148846/15/1488461511_0:470:5616:3629_1920x0_80_0_0_b60bcbb24313fdf321e75aa56a98559c.jpg
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Стрельба произошла в торговом центре в городе Кунгсбакка на юго-западе Швеции, один человек пострадал, предполагаемый нападавший задержан на месте, сообщает шведский телеканал SVT со ссылкой на местную полицию. "Один человек был задержан после того, как в здании (торгового центра - ред.) Kungsmässan в Кунгсбакке прозвучали выстрелы... Один человек ранен", - говорится в сообщении. По данным телеканала, состояние пострадавшего на данный момент неясно. Как сообщил телеканалу очевидец, вооружённый был в маске. Возле торгового центра сейчас находится большое число полицейских машин, уточнил SVT. Издание Aftonbladet, в свою очередь, сообщает, что торговый центр был эвакуирован, а территория оцеплена. Очевидцы заявили газете, что в здании сработала сигнализация и посетителей попросили быстро найти укрытие. Ещё один очевидец сообщил, что слышал пять-шесть очень громких выстрелов.
https://ria.ru/20241006/izrail-1976620507.html
https://ria.ru/20240402/strelba-1937265844.html
швеция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148846/15/1488461511_395:0:5387:3744_1920x0_80_0_0_42a241715fef7d71d1a10a6d84781fdd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, швеция
В мире, Швеция
В Швеции открыли стрельбу в торговом центре

SVT: в торговом центре в Швеции произошла стрельба, один человек пострадал

© Fotolia / Maksim ShebekoАвтомобиль шведской полиции
Автомобиль шведской полиции - РИА Новости, 1920, 06.10.2024
© Fotolia / Maksim Shebeko
Автомобиль шведской полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Стрельба произошла в торговом центре в городе Кунгсбакка на юго-западе Швеции, один человек пострадал, предполагаемый нападавший задержан на месте, сообщает шведский телеканал SVT со ссылкой на местную полицию.
"Один человек был задержан после того, как в здании (торгового центра - ред.) Kungsmässan в Кунгсбакке прозвучали выстрелы... Один человек ранен", - говорится в сообщении.
На месте теракта в городе Беэр-Шева, Израиль - РИА Новости, 1920, 06.10.2024
В Израиле один человек погиб, десять пострадали при стрельбе в Беэр-Шеве
Вчера, 15:05
По данным телеканала, состояние пострадавшего на данный момент неясно. Как сообщил телеканалу очевидец, вооружённый был в маске. Возле торгового центра сейчас находится большое число полицейских машин, уточнил SVT.
Издание Aftonbladet, в свою очередь, сообщает, что торговый центр был эвакуирован, а территория оцеплена. Очевидцы заявили газете, что в здании сработала сигнализация и посетителей попросили быстро найти укрытие. Ещё один очевидец сообщил, что слышал пять-шесть очень громких выстрелов.
Финская полиция недалеко от школы Виертола, где произошел инцидент со стрельбой. 2 апреля 2024 года - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
В финской школе произошла стрельба
2 апреля, 09:59
 
В миреШвеция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала