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"По всему фронту": в США заявили о новой фазе конфликта на Украине - РИА Новости, 06.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:07 06.10.2024 (обновлено: 20:11 06.10.2024)
https://ria.ru/20241006/ssha-1976630675.html
"По всему фронту": в США заявили о новой фазе конфликта на Украине
"По всему фронту": в США заявили о новой фазе конфликта на Украине - РИА Новости, 06.10.2024
"По всему фронту": в США заявили о новой фазе конфликта на Украине
Освобождение Угледара российскими военными ознаменовало переход к более быстрой фазе конфликта на Украине, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью... РИА Новости, 06.10.2024
2024-10-06T17:07
2024-10-06T20:11
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
днр
угледар
украина
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Освобождение Угледара российскими военными ознаменовало переход к более быстрой фазе конфликта на Украине, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works."Угледар &lt;…&gt; стал показательным примером той кампании, которую сейчас проводят русские, переходя к более быстрой фазе (конфликта. — Прим. ред.) по всему 1200-километровому фронту. Они оттесняют ВСУ, а у украинцев нет артиллерии, у них нет обученных солдат, чтобы сопротивляться", — отметил эксперт.Аналитик добавил, что с приходом холодов Украине грозят еще более тяжелые испытания — не только из-за указанных проблем, но и из-за недостатка энергоресурсов.Минобороны России сообщило об освобождении Угледара 3 октября. Этот город был последним крупным опорным пунктом ВСУ на Южнодонецком направлении. Теперь российские войска смогут наступать на Великую Новоселку на границе с Запорожской областью и Курахово, где противник оборудовал мощные линии обороны. Кроме того, освобождение Угледара полностью обезопасило трассу Донецк — Мариуполь и вывело из-под удара Волноваху.
https://ria.ru/20241006/myatezh-1976624845.html
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безопасность, россия, днр, угледар, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, центральное разведывательное управление (цру)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, ДНР, Угледар, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
"По всему фронту": в США заявили о новой фазе конфликта на Украине

Джонсон: взятие Угледара говорит о новой фазе украинского конфликта

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 06.10.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Освобождение Угледара российскими военными ознаменовало переход к более быстрой фазе конфликта на Украине, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.
"Угледар <…> стал показательным примером той кампании, которую сейчас проводят русские, переходя к более быстрой фазе (конфликта. — Прим. ред.) по всему 1200-километровому фронту. Они оттесняют ВСУ, а у украинцев нет артиллерии, у них нет обученных солдат, чтобы сопротивляться", — отметил эксперт.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 06.10.2024
"Придут с оружием ". В Киеве заговорили о военном мятеже из-за Угледара
Вчера, 15:43
Аналитик добавил, что с приходом холодов Украине грозят еще более тяжелые испытания — не только из-за указанных проблем, но и из-за недостатка энергоресурсов.
Минобороны России сообщило об освобождении Угледара 3 октября. Этот город был последним крупным опорным пунктом ВСУ на Южнодонецком направлении. Теперь российские войска смогут наступать на Великую Новоселку на границе с Запорожской областью и Курахово, где противник оборудовал мощные линии обороны. Кроме того, освобождение Угледара полностью обезопасило трассу Донецк — Мариуполь и вывело из-под удара Волноваху.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 06.10.2024
На Западе заявили о ловушке для ВСУ в ДНР
Вчера, 16:11
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияДНРУгледарУкраинаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
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