https://ria.ru/20241006/ssha-1976630675.html

"По всему фронту": в США заявили о новой фазе конфликта на Украине

"По всему фронту": в США заявили о новой фазе конфликта на Украине - РИА Новости, 06.10.2024

"По всему фронту": в США заявили о новой фазе конфликта на Украине

Освобождение Угледара российскими военными ознаменовало переход к более быстрой фазе конфликта на Украине, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью... РИА Новости, 06.10.2024

2024-10-06T17:07

2024-10-06T17:07

2024-10-06T20:11

специальная военная операция на украине

безопасность

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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Освобождение Угледара российскими военными ознаменовало переход к более быстрой фазе конфликта на Украине, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works."Угледар <…> стал показательным примером той кампании, которую сейчас проводят русские, переходя к более быстрой фазе (конфликта. — Прим. ред.) по всему 1200-километровому фронту. Они оттесняют ВСУ, а у украинцев нет артиллерии, у них нет обученных солдат, чтобы сопротивляться", — отметил эксперт.Аналитик добавил, что с приходом холодов Украине грозят еще более тяжелые испытания — не только из-за указанных проблем, но и из-за недостатка энергоресурсов.Минобороны России сообщило об освобождении Угледара 3 октября. Этот город был последним крупным опорным пунктом ВСУ на Южнодонецком направлении. Теперь российские войска смогут наступать на Великую Новоселку на границе с Запорожской областью и Курахово, где противник оборудовал мощные линии обороны. Кроме того, освобождение Угледара полностью обезопасило трассу Донецк — Мариуполь и вывело из-под удара Волноваху.

https://ria.ru/20241006/myatezh-1976624845.html

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безопасность, россия, днр, угледар, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, центральное разведывательное управление (цру)