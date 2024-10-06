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"Это трагедия": в США высказались об экс-после России Антонове - РИА Новости, 06.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:51 06.10.2024 (обновлено: 23:56 06.10.2024)
https://ria.ru/20241006/ssha-1976619096.html
"Это трагедия": в США высказались об экс-после России Антонове
"Это трагедия": в США высказались об экс-после России Антонове - РИА Новости, 06.10.2024
"Это трагедия": в США высказались об экс-после России Антонове
Бывший посол России в США Анатолий Антонов предупредил Вашингтон о риске ядерной войны в случае эскалации конфликта на Украине, заявил экс-разведчик... РИА Новости, 06.10.2024
2024-10-06T14:51
2024-10-06T23:56
специальная военная операция на украине
в мире
россия
сша
анатолий антонов
украина
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Бывший посол России в США Анатолий Антонов предупредил Вашингтон о риске ядерной войны в случае эскалации конфликта на Украине, заявил экс-разведчик американских ВС Скотт Риттер в социальной сети X."Когда мы встречались в последний раз &lt;…&gt;, он как раз недавно выступил с предупреждением правительству США о том, что эскалация ситуации на Украине может привести к ядерной войне. &lt;…&gt; То, что США проигнорировали и отвергли протянутую руку (дружбы. — Прим. ред.) посла Антонова, является одной из величайших трагедий нашего ПО времени", — написал он.По мнению Риттера, Штаты также допустили и одну из крупнейших ошибок в дипломатии, не воспользовавшись возможностью наладить отношения с Москвой.Анатолия Антонова назначили послом России в США в 2017 году. С 2011 по 2016-й он занимал пост заместителя министра обороны, а с 2016 по 2017 год — должность замглавы МИД.В субботу 5 октября российская дипмиссия в Вашингтоне подтвердила РИА Новости, что командировка Антонова в качестве посла завершилась.
https://ria.ru/20241006/bouz-1976600473.html
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в мире, россия, сша, анатолий антонов, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, США, Анатолий Антонов, Украина
"Это трагедия": в США высказались об экс-после России Антонове

Риттер: Анатолий Антонов предупредил США о риске ядерной войны

© Фото : Посольство РФ в СШАПосол России в США Анатолий Антонов
Посол России в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 06.10.2024
© Фото : Посольство РФ в США
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Бывший посол России в США Анатолий Антонов предупредил Вашингтон о риске ядерной войны в случае эскалации конфликта на Украине, заявил экс-разведчик американских ВС Скотт Риттер в социальной сети X.
"Когда мы встречались в последний раз <…>, он как раз недавно выступил с предупреждением правительству США о том, что эскалация ситуации на Украине может привести к ядерной войне. <…> То, что США проигнорировали и отвергли протянутую руку (дружбы. — Прим. ред.) посла Антонова, является одной из величайших трагедий нашего ПО времени", — написал он.
Боевая работа артдивизиона ЦВО - РИА Новости, 1920, 06.10.2024
На Западе указали на важную деталь в продвижении ВС России на фронте
Вчера, 10:44
По мнению Риттера, Штаты также допустили и одну из крупнейших ошибок в дипломатии, не воспользовавшись возможностью наладить отношения с Москвой.
Анатолия Антонова назначили послом России в США в 2017 году. С 2011 по 2016-й он занимал пост заместителя министра обороны, а с 2016 по 2017 год — должность замглавы МИД.
В субботу 5 октября российская дипмиссия в Вашингтоне подтвердила РИА Новости, что командировка Антонова в качестве посла завершилась.
Флаги Украины и НАТО в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 06.10.2024
В США раскрыли, какой "сюрприз" готовят Украине на следующей неделе
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияСШААнатолий АнтоновУкраина
 
 
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