https://ria.ru/20241006/ssha-1976619096.html

"Это трагедия": в США высказались об экс-после России Антонове

"Это трагедия": в США высказались об экс-после России Антонове - РИА Новости, 06.10.2024

"Это трагедия": в США высказались об экс-после России Антонове

Бывший посол России в США Анатолий Антонов предупредил Вашингтон о риске ядерной войны в случае эскалации конфликта на Украине, заявил экс-разведчик... РИА Новости, 06.10.2024

2024-10-06T14:51

2024-10-06T14:51

2024-10-06T23:56

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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Бывший посол России в США Анатолий Антонов предупредил Вашингтон о риске ядерной войны в случае эскалации конфликта на Украине, заявил экс-разведчик американских ВС Скотт Риттер в социальной сети X."Когда мы встречались в последний раз <…>, он как раз недавно выступил с предупреждением правительству США о том, что эскалация ситуации на Украине может привести к ядерной войне. <…> То, что США проигнорировали и отвергли протянутую руку (дружбы. — Прим. ред.) посла Антонова, является одной из величайших трагедий нашего ПО времени", — написал он.По мнению Риттера, Штаты также допустили и одну из крупнейших ошибок в дипломатии, не воспользовавшись возможностью наладить отношения с Москвой.Анатолия Антонова назначили послом России в США в 2017 году. С 2011 по 2016-й он занимал пост заместителя министра обороны, а с 2016 по 2017 год — должность замглавы МИД.В субботу 5 октября российская дипмиссия в Вашингтоне подтвердила РИА Новости, что командировка Антонова в качестве посла завершилась.

https://ria.ru/20241006/bouz-1976600473.html

https://ria.ru/20241006/ukraina-1976588330.html

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в мире, россия, сша, анатолий антонов, украина