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"Это трагедия": в США высказались об экс-после России Антонове
"Это трагедия": в США высказались об экс-после России Антонове - РИА Новости, 06.10.2024
"Это трагедия": в США высказались об экс-после России Антонове
Бывший посол России в США Анатолий Антонов предупредил Вашингтон о риске ядерной войны в случае эскалации конфликта на Украине, заявил экс-разведчик... РИА Новости, 06.10.2024
2024-10-06T14:51
2024-10-06T14:51
2024-10-06T23:56
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Бывший посол России в США Анатолий Антонов предупредил Вашингтон о риске ядерной войны в случае эскалации конфликта на Украине, заявил экс-разведчик американских ВС Скотт Риттер в социальной сети X."Когда мы встречались в последний раз <…>, он как раз недавно выступил с предупреждением правительству США о том, что эскалация ситуации на Украине может привести к ядерной войне. <…> То, что США проигнорировали и отвергли протянутую руку (дружбы. — Прим. ред.) посла Антонова, является одной из величайших трагедий нашего ПО времени", — написал он.По мнению Риттера, Штаты также допустили и одну из крупнейших ошибок в дипломатии, не воспользовавшись возможностью наладить отношения с Москвой.Анатолия Антонова назначили послом России в США в 2017 году. С 2011 по 2016-й он занимал пост заместителя министра обороны, а с 2016 по 2017 год — должность замглавы МИД.В субботу 5 октября российская дипмиссия в Вашингтоне подтвердила РИА Новости, что командировка Антонова в качестве посла завершилась.
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в мире, россия, сша, анатолий антонов, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, США, Анатолий Антонов, Украина
"Это трагедия": в США высказались об экс-после России Антонове
Риттер: Анатолий Антонов предупредил США о риске ядерной войны
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости.
Бывший посол России в США Анатолий Антонов предупредил Вашингтон о риске ядерной войны в случае эскалации конфликта на Украине, заявил экс-разведчик американских ВС Скотт Риттер в социальной сети X
.
"Когда мы встречались в последний раз <…>, он как раз недавно выступил с предупреждением правительству США о том, что эскалация ситуации на Украине может привести к ядерной войне. <…> То, что США проигнорировали и отвергли протянутую руку (дружбы. — Прим. ред.) посла Антонова, является одной из величайших трагедий нашего ПО времени", — написал он.
По мнению Риттера, Штаты также допустили и одну из крупнейших ошибок в дипломатии, не воспользовавшись возможностью наладить отношения с Москвой.
Анатолия Антонова назначили послом России в США в 2017 году. С 2011 по 2016-й он занимал пост заместителя министра обороны, а с 2016 по 2017 год — должность замглавы МИД.
В субботу 5 октября российская дипмиссия в Вашингтоне подтвердила РИА Новости, что командировка Антонова в качестве посла завершилась.