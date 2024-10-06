https://ria.ru/20241006/spisok-1976574998.html

"Список покупок": в Британии раскрыли, как США послали Зеленского

"Список покупок": в Британии раскрыли, как США послали Зеленского - РИА Новости, 06.10.2024

"Список покупок": в Британии раскрыли, как США послали Зеленского

США отправили Зеленского "куда подальше" с его "планом победы", отделавшись лишь выделением пары миллиардов долларов, пишет газета The Times. РИА Новости, 06.10.2024

2024-10-06T02:50

2024-10-06T02:50

2024-10-06T02:53

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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. США отправили Зеленского "куда подальше" с его "планом победы", отделавшись лишь выделением пары миллиардов долларов, пишет газета The Times."В то время, как американцы отправили его (Зеленского — Прим. ред.) куда подальше, пообещав выделить 2,4 миллиарда долларов, он не получил разрешение на нанесение ударов дальнобойным оружием по объектам в России, не говоря уже о каких-либо гарантиях предоставления помощи в будущем и вступления в НАТО, которых он так хотел", — отмечается в материале.Многократно разрекламированный Зеленским "план победы" не вызывает восторга в США, а один британский дипломат описал этот план как "список покупок, а не стратегию", указал автор статьи.В материале также отмечается, что даже те европейские чиновники, которые ранее критиковали правительства своих стран за нерешительность в вопросе оказания помощи Киеву, сегодня меняют свою позицию."Похоже, что война заходит в тупик, и мы не можем вечно платить за это. (Киеву — Прим. ред.) придется стать более реалистичным в своих ожиданиях", — пишет газета со ссылкой на одного немецкого чиновника.На прошлой неделе Владимир Зеленский в ходе визита в США представил президенту США Джо Байдену свой "план победы", а также попытался добиться разрешения на применение западных дальнобойных ракет для ударов по территории России. Тем не менее, Белый дом по итогам переговоров не стал объявлять о смене подхода к запрету для Киева использовать это оружие, а сам "план победы" в Белом доме назвали лишь набором инициатив.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова Зеленского, подчеркнул, что у главы киевского режима нет никакого осязаемого "плана" даже для Запада.

https://ria.ru/20241005/ft-1976498910.html

https://ria.ru/20241004/zelenskiy-1976334297.html

https://ria.ru/20240928/zamysel-1975199709.html

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в мире, россия, сша, владимир зеленский, джо байден, киев, дмитрий песков, нато