"Список покупок": в Британии раскрыли, как США послали Зеленского
The Times: США послали Зеленского с его "планом победы" куда подальше
© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден и Владимир Зеленский во время встречи в Белом доме
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден и Владимир Зеленский во время встречи в Белом доме. Архивное фото
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. США отправили Зеленского "куда подальше" с его "планом победы", отделавшись лишь выделением пары миллиардов долларов, пишет газета The Times.
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"В то время, как американцы отправили его (Зеленского — Прим. ред.) куда подальше, пообещав выделить 2,4 миллиарда долларов, он не получил разрешение на нанесение ударов дальнобойным оружием по объектам в России, не говоря уже о каких-либо гарантиях предоставления помощи в будущем и вступления в НАТО, которых он так хотел", — отмечается в материале.
Многократно разрекламированный Зеленским "план победы" не вызывает восторга в США, а один британский дипломат описал этот план как "список покупок, а не стратегию", указал автор статьи.
В материале также отмечается, что даже те европейские чиновники, которые ранее критиковали правительства своих стран за нерешительность в вопросе оказания помощи Киеву, сегодня меняют свою позицию.
"Похоже, что война заходит в тупик, и мы не можем вечно платить за это. (Киеву — Прим. ред.) придется стать более реалистичным в своих ожиданиях", — пишет газета со ссылкой на одного немецкого чиновника.
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На прошлой неделе Владимир Зеленский в ходе визита в США представил президенту США Джо Байдену свой "план победы", а также попытался добиться разрешения на применение западных дальнобойных ракет для ударов по территории России. Тем не менее, Белый дом по итогам переговоров не стал объявлять о смене подхода к запрету для Киева использовать это оружие, а сам "план победы" в Белом доме назвали лишь набором инициатив.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова Зеленского, подчеркнул, что у главы киевского режима нет никакого осязаемого "плана" даже для Запада.
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