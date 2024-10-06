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Голикова высоко оценила развитие социальной сферы Белгородской области - РИА Новости, 06.10.2024
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Белгородская область - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
Белгородская область
 
11:00 06.10.2024
https://ria.ru/20241006/sotssfera-1976423023.html
Голикова высоко оценила развитие социальной сферы Белгородской области
Голикова высоко оценила развитие социальной сферы Белгородской области - РИА Новости, 06.10.2024
Голикова высоко оценила развитие социальной сферы Белгородской области
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова высоко оценила развитие социальной сферы Белгородской области по итогам первых трех лет работы... РИА Новости, 06.10.2024
2024-10-06T11:00
2024-10-06T11:00
белгородская область
татьяна голикова
вячеслав гладков
социальная политика
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МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова высоко оценила развитие социальной сферы Белгородской области по итогам первых трех лет работы Вячеслава Гладкова на посту губернатора.Результатом этой работы можно считать рост продолжительности жизни на три года с 70,67 до 73,7 лет.Голикова подчеркнула, что к таким результатам привела системная работа по всем направлениям социальной политики, которую выстроил руководитель Белгородской области вместе со своей командой: от строительства и ремонта объектов здравоохранения, культуры и социальной защиты - до полной перестройки всех систем с учетом прифронтового положения региона."Несмотря на достаточно напряженную обстановку в Белгородской области, в регионе усиленными темпами продолжается устойчивое развитие во всех сферах деятельности. Это стало возможным благодаря социально ориентированной политике, грамотно выстроенной за эти годы губернатором Вячеславом Гладковым, и которая уже показывает положительный социальный эффект. Белгородской области сегодня оказывается системная государственная поддержка объектов капитальных вложений в здравоохранение, также это и возможность господдержки из федерального бюджета на капитальный ремонт учреждений культуры", - подчеркнула Голикова, ее слова привели в пресс-службе зампреда.Она добавила, что также Белгородская область входит в число российских субъектов, где реализуется пилотный проект комплексной модернизации центров занятости, а это, в свою очередь, направлено на решение ряда задач, которые уже сегодня приносят свой положительный социальный эффект.Гладков 27 сентября 2021 года официально вступил в должность губернатора Белгородской области.
https://ria.ru/20240916/ekonomika-1973075474.html
https://ria.ru/20240923/gladkov-1974241047.html
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татьяна голикова, вячеслав гладков, социальная политика
Белгородская область, Татьяна Голикова, Вячеслав Гладков, Социальная политика

Голикова высоко оценила развитие социальной сферы Белгородской области

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова - РИА Новости, 1920, 06.10.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
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МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова высоко оценила развитие социальной сферы Белгородской области по итогам первых трех лет работы Вячеслава Гладкова на посту губернатора.
Результатом этой работы можно считать рост продолжительности жизни на три года с 70,67 до 73,7 лет.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
Рост экономики и инвестиций: итоги трехлетия Гладкова на посту губернатора
16 сентября, 22:56
Голикова подчеркнула, что к таким результатам привела системная работа по всем направлениям социальной политики, которую выстроил руководитель Белгородской области вместе со своей командой: от строительства и ремонта объектов здравоохранения, культуры и социальной защиты - до полной перестройки всех систем с учетом прифронтового положения региона.
"Несмотря на достаточно напряженную обстановку в Белгородской области, в регионе усиленными темпами продолжается устойчивое развитие во всех сферах деятельности. Это стало возможным благодаря социально ориентированной политике, грамотно выстроенной за эти годы губернатором Вячеславом Гладковым, и которая уже показывает положительный социальный эффект. Белгородской области сегодня оказывается системная государственная поддержка объектов капитальных вложений в здравоохранение, также это и возможность господдержки из федерального бюджета на капитальный ремонт учреждений культуры", - подчеркнула Голикова, ее слова привели в пресс-службе зампреда.
Она добавила, что также Белгородская область входит в число российских субъектов, где реализуется пилотный проект комплексной модернизации центров занятости, а это, в свою очередь, направлено на решение ряда задач, которые уже сегодня приносят свой положительный социальный эффект.
Гладков 27 сентября 2021 года официально вступил в должность губернатора Белгородской области.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
Гладков рассказал о развитии социнфраструктуры в Белгородской области
23 сентября, 14:05
 
Белгородская областьТатьяна ГоликоваВячеслав ГладковСоциальная политика
 
 
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