https://ria.ru/20241006/sotssfera-1976423023.html
Голикова высоко оценила развитие социальной сферы Белгородской области
Голикова высоко оценила развитие социальной сферы Белгородской области - РИА Новости, 06.10.2024
Голикова высоко оценила развитие социальной сферы Белгородской области
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова высоко оценила развитие социальной сферы Белгородской области по итогам первых трех лет работы... РИА Новости, 06.10.2024
2024-10-06T11:00
2024-10-06T11:00
2024-10-06T11:00
белгородская область
татьяна голикова
вячеслав гладков
социальная политика
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МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова высоко оценила развитие социальной сферы Белгородской области по итогам первых трех лет работы Вячеслава Гладкова на посту губернатора.Результатом этой работы можно считать рост продолжительности жизни на три года с 70,67 до 73,7 лет.Голикова подчеркнула, что к таким результатам привела системная работа по всем направлениям социальной политики, которую выстроил руководитель Белгородской области вместе со своей командой: от строительства и ремонта объектов здравоохранения, культуры и социальной защиты - до полной перестройки всех систем с учетом прифронтового положения региона."Несмотря на достаточно напряженную обстановку в Белгородской области, в регионе усиленными темпами продолжается устойчивое развитие во всех сферах деятельности. Это стало возможным благодаря социально ориентированной политике, грамотно выстроенной за эти годы губернатором Вячеславом Гладковым, и которая уже показывает положительный социальный эффект. Белгородской области сегодня оказывается системная государственная поддержка объектов капитальных вложений в здравоохранение, также это и возможность господдержки из федерального бюджета на капитальный ремонт учреждений культуры", - подчеркнула Голикова, ее слова привели в пресс-службе зампреда.Она добавила, что также Белгородская область входит в число российских субъектов, где реализуется пилотный проект комплексной модернизации центров занятости, а это, в свою очередь, направлено на решение ряда задач, которые уже сегодня приносят свой положительный социальный эффект.Гладков 27 сентября 2021 года официально вступил в должность губернатора Белгородской области.
https://ria.ru/20240916/ekonomika-1973075474.html
https://ria.ru/20240923/gladkov-1974241047.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
татьяна голикова, вячеслав гладков, социальная политика
Белгородская область, Татьяна Голикова, Вячеслав Гладков, Социальная политика
МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова высоко оценила развитие социальной сферы Белгородской области по итогам первых трех лет работы Вячеслава Гладкова на посту губернатора.
Результатом этой работы можно считать рост продолжительности жизни на три года с 70,67 до 73,7 лет.
Голикова подчеркнула, что к таким результатам привела системная работа по всем направлениям социальной политики, которую выстроил руководитель Белгородской области вместе со своей командой: от строительства и ремонта объектов здравоохранения, культуры и социальной защиты - до полной перестройки всех систем с учетом прифронтового положения региона.
"Несмотря на достаточно напряженную обстановку в Белгородской области, в регионе усиленными темпами продолжается устойчивое развитие во всех сферах деятельности. Это стало возможным благодаря социально ориентированной политике, грамотно выстроенной за эти годы губернатором Вячеславом Гладковым, и которая уже показывает положительный социальный эффект. Белгородской области сегодня оказывается системная государственная поддержка объектов капитальных вложений в здравоохранение, также это и возможность господдержки из федерального бюджета на капитальный ремонт учреждений культуры", - подчеркнула Голикова, ее слова привели в пресс-службе зампреда.
Она добавила, что также Белгородская область
входит в число российских субъектов, где реализуется пилотный проект комплексной модернизации центров занятости, а это, в свою очередь, направлено на решение ряда задач, которые уже сегодня приносят свой положительный социальный эффект.
Гладков 27 сентября 2021 года официально вступил в должность губернатора Белгородской области.