https://ria.ru/20241006/smi-1976659020.html

СМИ: выступления Трампа становятся более долгими и бессвязными

СМИ: выступления Трампа становятся более долгими и бессвязными - РИА Новости, 06.10.2024

СМИ: выступления Трампа становятся более долгими и бессвязными

Последние публичные выступления кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа становятся все более долгими и бессвязными, что может быть... РИА Новости, 06.10.2024

2024-10-06T22:51

2024-10-06T22:51

2024-10-06T22:51

в мире

сша

дональд трамп

джо байден

энтони скарамуччи

выборы президента сша — 2024

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ВАШИНГТОН, 6 окт - РИА Новости. Последние публичные выступления кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа становятся все более долгими и бессвязными, что может быть признаком когнитивного угасания, утверждает газета New York Times по результатам компьютерного анализа его речей. "Обзор митингов, интервью, заявлений и постов господина Трампа в социальных сетях выявил признаки изменений с тех пор, как он впервые вышел на политическую сцену в 2015 году. Он всегда был непоследовательным и часто далек от правды, но с течением времени его речи стали мрачнее, жестче, длиннее, злее, менее целенаправленными, более похабными и все больше зацикленными на прошлом", - пишет издание. После того, как 81-летний президент США Джо Байден выбыл из гонки, теперь 78-летний Трамп становится самым возрастным из всех крупных партийных кандидатов в президенты в истории США и в случае победы станет самым возрастным президентом в истории США, отмечает газета. Байдену было 78 лет и 61 день, когда он вступил в должность в январе 2021 года. Трампу же будет 78 лет и 220 дней в случае вступления в должность 20 января 2025 года. Предвыборные речи Трампа в этом году длятся в среднем 82 минуты против 45 минут в выборах 2016 года. В его речи негативные слова над позитивными превалируют на 32%, в то время как раньше они превалировали на 21%, что тоже может быть индикатором когнитивных изменений. И почти на 70% чаще Трамп использует ругательства в сравнении с кампанией 2016 года, согласно подсчетам издания. "Он не соревнуется на том уровне, на котором он соревновался восемь лет назад, в этом нет никаких сомнений… Он потерял шаг. Он утратил способность составлять сильные предложения", - заявил газете Энтони Скарамуччи, работавший в администрации Трампа директором по коммуникациям. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Трамп.

https://ria.ru/20241006/tramp-1976610673.html

https://ria.ru/20241003/tramp-1976267613.html

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в мире, сша, дональд трамп, джо байден, энтони скарамуччи, выборы президента сша — 2024