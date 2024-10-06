Рейтинг@Mail.ru
ВКС России нанесли удары по двум пунктам базирования боевиков в Сирии - РИА Новости, 06.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:01 06.10.2024
https://ria.ru/20241006/siriya-1976656853.html
ВКС России нанесли удары по двум пунктам базирования боевиков в Сирии
ВКС России нанесли удары по двум пунктам базирования боевиков в Сирии - РИА Новости, 06.10.2024
ВКС России нанесли удары по двум пунктам базирования боевиков в Сирии
Воздушно-космические силы (ВКС) РФ в Сирии нанесли удары по двум пунктам базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф, сообщил на брифинге замруководителя... РИА Новости, 06.10.2024
2024-10-06T22:01
2024-10-06T22:01
в мире
россия
сирия
эт-танф
воздушно-космические силы россии
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/19/1733771046_2:0:797:447_1920x0_80_0_0_e5828f6f56667215d0ba7c41b02eac54.jpg
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Воздушно-космические силы (ВКС) РФ в Сирии нанесли удары по двум пунктам базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф, сообщил на брифинге замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС), капитан первого ранга Олег Игнасюк. "ВКС России нанесены удары по двум выявленным местам базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф", - заявил на брифинге Игнасюк.
https://ria.ru/20240611/siriya-1952291840.html
россия
сирия
эт-танф
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/19/1733771046_150:0:746:447_1920x0_80_0_0_6948074fc48158619ca60d16f3492537.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сирия, эт-танф, воздушно-космические силы россии, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Россия, Сирия, Эт-Танф, Воздушно-космические силы России, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
ВКС России нанесли удары по двум пунктам базирования боевиков в Сирии

ЦПВС: ВКС России нанесли удары по двум пунктам базирования боевиков в Сирии

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкДальний бомбардировщик Ту-22М3 на авиабазе Хмеймим в Сирии
Дальний бомбардировщик Ту-22М3 на авиабазе Хмеймим в Сирии - РИА Новости, 1920, 06.10.2024
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
Дальний бомбардировщик Ту-22М3 на авиабазе Хмеймим в Сирии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Воздушно-космические силы (ВКС) РФ в Сирии нанесли удары по двум пунктам базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф, сообщил на брифинге замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС), капитан первого ранга Олег Игнасюк.
"ВКС России нанесены удары по двум выявленным местам базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф", - заявил на брифинге Игнасюк.
Сирия - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
ВКС России нанесли удары по шести базам боевиков в Сирии
11 июня, 22:05
 
В миреРоссияСирияЭт-ТанфВоздушно-космические силы РоссииОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала