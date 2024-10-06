https://ria.ru/20241006/siriya-1976656853.html

ВКС России нанесли удары по двум пунктам базирования боевиков в Сирии

ВКС России нанесли удары по двум пунктам базирования боевиков в Сирии - РИА Новости, 06.10.2024

ВКС России нанесли удары по двум пунктам базирования боевиков в Сирии

Воздушно-космические силы (ВКС) РФ в Сирии нанесли удары по двум пунктам базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф, сообщил на брифинге замруководителя... РИА Новости, 06.10.2024

2024-10-06T22:01

2024-10-06T22:01

2024-10-06T22:01

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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Воздушно-космические силы (ВКС) РФ в Сирии нанесли удары по двум пунктам базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф, сообщил на брифинге замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС), капитан первого ранга Олег Игнасюк. "ВКС России нанесены удары по двум выявленным местам базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф", - заявил на брифинге Игнасюк.

https://ria.ru/20240611/siriya-1952291840.html

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в мире, россия, сирия, эт-танф, воздушно-космические силы россии, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024