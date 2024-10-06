https://ria.ru/20241006/sektor_gaza-1976576733.html

Израиль заявил об ударах по школе и мечети в секторе Газа

Израиль заявил об ударах по школе и мечети в секторе Газа - РИА Новости, 06.10.2024

Израиль заявил об ударах по школе и мечети в секторе Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о том, что нанесла удары по зданиям школы и мечети в городе Дейр-эль-Балах в секторе Газа, где, как утверждается, были... РИА Новости, 06.10.2024

2024-10-06T03:56

2024-10-06T03:56

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о том, что нанесла удары по зданиям школы и мечети в городе Дейр-эль-Балах в секторе Газа, где, как утверждается, были расположены командные центры палестинского движения ХАМАС. "Недавно под руководством ЦАХАЛ и разведки ВВС Израиля нанесли точный удар по террористам ХАМАС, действовавшим в командном пункте, расположенном на объекте, который ранее был школой... в районе Дейр-эль-Балаха. Кроме того, под руководством ЦАХАЛ и разведки ВВС Израиля нанесли точный удар по террористам ХАМАС, действовавшим в командном пункте, расположенном в здании, которое ранее было мечетью Шухада аль-Акса в районе Дейр-эль-Балаха", - говорится в сообщении армии в Telegram-канале. Как передавало палестинское агентство Safa, в результате удара по мечети погибли тринадцать перемещенных лиц. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 250 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по анклаву с 7 октября превысило 41 тысячу, пострадали более 96,9 тысячи человек. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20241005/tsakhal-1976565807.html

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израиль, россия, москва, хамас, оон, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, в мире