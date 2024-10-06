https://ria.ru/20241006/scheta-1976639526.html

Операции по счетам журналистки Таратуты* приостановили

Операции по счетам журналистки Таратуты* приостановили - РИА Новости, 06.10.2024

Операции по счетам журналистки Таратуты* приостановили

Операции по счетам журналистки Юлии Таратуты*, признанной иноагентом, приостановлены, следует из данных "БИР-Аналитик". РИА Новости, 06.10.2024

2024-10-06T18:53

2024-10-06T18:53

2024-10-06T18:53

общество

россия

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Операции по счетам журналистки Юлии Таратуты*, признанной иноагентом, приостановлены, следует из данных "БИР-Аналитик". "Действующие решения о приостановлении по указанному налогоплательщику имеются", - говорится в данных сервиса. По имеющимся данным, соответствующая информация о приостановке была размещена на сервисе 7 августа 2023 года и 8 августа 2024 года.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента

https://ria.ru/20241005/shtraf-1976474041.html

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