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Операции по счетам журналистки Таратуты* приостановили - РИА Новости, 06.10.2024
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18:53 06.10.2024
https://ria.ru/20241006/scheta-1976639526.html
Операции по счетам журналистки Таратуты* приостановили
Операции по счетам журналистки Таратуты* приостановили - РИА Новости, 06.10.2024
Операции по счетам журналистки Таратуты* приостановили
Операции по счетам журналистки Юлии Таратуты*, признанной иноагентом, приостановлены, следует из данных "БИР-Аналитик". РИА Новости, 06.10.2024
2024-10-06T18:53
2024-10-06T18:53
общество
россия
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Операции по счетам журналистки Юлии Таратуты*, признанной иноагентом, приостановлены, следует из данных "БИР-Аналитик". "Действующие решения о приостановлении по указанному налогоплательщику имеются", - говорится в данных сервиса. По имеющимся данным, соответствующая информация о приостановке была размещена на сервисе 7 августа 2023 года и 8 августа 2024 года.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
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общество, россия
Общество, Россия
Операции по счетам журналистки Таратуты* приостановили

"БИР-Аналитик": операции по счетам журналистки Юлии Таратуты приостановили

© РИА Новости / Валерий Левитин | Перейти в медиабанкЮлия Таратута*
Юлия Таратута* - РИА Новости, 1920, 06.10.2024
© РИА Новости / Валерий Левитин
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Юлия Таратута*. Архивное фото
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Операции по счетам журналистки Юлии Таратуты*, признанной иноагентом, приостановлены, следует из данных "БИР-Аналитик".
"Действующие решения о приостановлении по указанному налогоплательщику имеются", - говорится в данных сервиса.
По имеющимся данным, соответствующая информация о приостановке была размещена на сервисе 7 августа 2023 года и 8 августа 2024 года.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
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