https://ria.ru/20241006/sandu-1976633397.html

Эксперт рассказал о последствиях возможной победы Санду на выборах

Эксперт рассказал о последствиях возможной победы Санду на выборах - РИА Новости, 06.10.2024

Эксперт рассказал о последствиях возможной победы Санду на выборах

Возможная победа действующего президента Молдавии Майи Санду на президентских выборах 20 октября приведет к внутриполитическому кризису и нестабильности в... РИА Новости, 06.10.2024

2024-10-06T17:48

2024-10-06T17:48

2024-10-06T17:48

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молдавия

россия

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майя санду

ренато усатый

ион кику

евросоюз

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ТИРАСПОЛЬ, 6 окт - РИА Новости. Возможная победа действующего президента Молдавии Майи Санду на президентских выборах 20 октября приведет к внутриполитическому кризису и нестабильности в регионе, заявил РИА Новости директор тираспольского института социально-политических исследований и регионального развития, доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Шорников. "До выборов остается две недели, уже сейчас видно, что власти намерены наплевать на все демократические условности и сохранить за Санду президентский пост. Если это произойдет, от легитимности этой власти не останется и следа. Это не убережет Молдову от внутриполитического кризиса, а только будет провоцировать рост нестабильности в регионе", - сказал Шорников. По его словам, создать благоприятную атмосферу для победы команде Майи Санду не удалось. Медийное пространство Молдавии, несмотря на жесткую зачистку от российских и промолдавских ресурсов, насыщено негативными новостями о предвыборной кампании и скандальными сюжетами о действиях властей и отдельных персонажей из числа соратников Санду. "В Молдове уже мало кто верит, что действующий президент сможет победить в первом туре. Предположу, что политтехнологи из ее команды в большей степени уже заняты моделированием сценариев второго тура", - отметил приднестровский эксперт. Он полагает, что в первом туре появятся свидетельства массовых фальсификаций со стороны команды Санду. Шорников также высказался и об объеме завезенных в западноевропейские страны бюллетеней, который, по его словам, в 2-3 раза превышает число избирателей, которые даже теоретически могут принять участие в выборах. "На зарубежных участках у конкурентов Санду вряд ли будут возможности контролировать избирательный процесс, а еще у Санду есть поддержка властей европейских государств, так что организовать видимость массовости и поголовного голосования диаспоры за Санду они смогут", - сказал собеседник агентства. По его мнению, если голоса диаспоры украсть возможно, то с местным избирателем справиться будет сложнее. "В данном случае необходимо выбить наиболее опасных конкурентов и провести во второй тур удобного для Санду спарринг партнера (Ренато Усатый). Сейчас говорят, что могут снять с предвыборной гонки трех или четырех кандидатов, причем имя главного оппонента (Александра Стояногло) намеренно пока не называется. Возможно, ждут удобного повода, а, может, хотят сделать это непосредственно перед выборами, чтобы оппонент не успел опротестовать их решения", - подчеркнул Шорников. Очередные президентские выборы в Молдавии состоятся 20 октября, одновременно с референдумом о вступлении страны в ЕС. На выборах в Молдавии зарегистрировано 11 кандидатов: помимо действующего президента Майи Санду, это бывший генпрокурор Александр Стояногло, экс-премьеры Василий Тарлев и Ион Кику, экс-глава Гагаузии Ирина Влах, экс-глава МВД Андрей Нэстасе, экс-глава МИД Тудор Ульяновский, экс-министр молодежи и спорта Октавиан Цыку, экс-прокурор Виктория Фуртунэ, лидер политсилы "Наша партия" Ренато Усатый и журналист Наталья Морарь.

https://ria.ru/20240703/zapad-1956961893.html

https://ria.ru/20240428/moldaviya-1942845745.html

https://ria.ru/20240813/vybory-1965959305.html

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в мире, молдавия, россия, гагаузия, майя санду, ренато усатый, ион кику, евросоюз