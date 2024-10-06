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Спецборт прилетел в Москву после сообщений о возвращении из США Антонова
Спецборт прилетел в Москву после сообщений о возвращении из США Антонова - РИА Новости, 06.10.2024
Спецборт прилетел в Москву после сообщений о возвращении из США Антонова
Спецборт сел во Внуково-2 в Москве после субботних сообщений о завершении командировки посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова и планах его вылета... РИА Новости, 06.10.2024
2024-10-06T13:06
2024-10-06T13:06
2024-10-06T16:17
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анатолий антонов
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Спецборт сел во Внуково-2 в Москве после субботних сообщений о завершении командировки посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова и планах его вылета спецрейсом в Россию, передает корреспондент РИА Новости. Завершение командировки посла Антонова агентству подтвердили в субботу в российском МИД. Также в субботу посольство России уточнило РИА Новости, что ожидается вылет дипломата спецрейсом в Москву. Антонов был назначен послом в США в 2017-м, с 2011 по 2016 год он занимал пост заместителя министра обороны России, а с 2016 по 2017 год — пост заместителя министра иностранных дел.
https://ria.ru/20241005/antonov-1976558745.html
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Посадка спецборта из Вашингтона во "Внуково 2"
Спецборт сел во "Внуково 2" в Москве после субботних сообщений о завершении командировки посла РФ в Вашингтоне Анатолия Антонова и планах по его вылету в Россию, передает корреспондент РИА Новости.
2024-10-06T13:06
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РИА Новости
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москва, сша, россия, анатолий антонов, общество
Москва, США, Россия, Анатолий Антонов, Общество
Спецборт прилетел в Москву после сообщений о возвращении из США Антонова
Спецборт сел во Внуково-2 после сообщений о возвращении из США посла Антонова