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Спецборт прилетел в Москву после сообщений о возвращении из США Антонова - РИА Новости, 06.10.2024
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13:06 06.10.2024 (обновлено: 16:17 06.10.2024)
https://ria.ru/20241006/samolet-1976610814.html
Спецборт прилетел в Москву после сообщений о возвращении из США Антонова
Спецборт прилетел в Москву после сообщений о возвращении из США Антонова - РИА Новости, 06.10.2024
Спецборт прилетел в Москву после сообщений о возвращении из США Антонова
Спецборт сел во Внуково-2 в Москве после субботних сообщений о завершении командировки посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова и планах его вылета... РИА Новости, 06.10.2024
2024-10-06T13:06
2024-10-06T16:17
москва
сша
россия
анатолий антонов
общество
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Спецборт сел во Внуково-2 в Москве после субботних сообщений о завершении командировки посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова и планах его вылета спецрейсом в Россию, передает корреспондент РИА Новости. Завершение командировки посла Антонова агентству подтвердили в субботу в российском МИД. Также в субботу посольство России уточнило РИА Новости, что ожидается вылет дипломата спецрейсом в Москву. Антонов был назначен послом в США в 2017-м, с 2011 по 2016 год он занимал пост заместителя министра обороны России, а с 2016 по 2017 год — пост заместителя министра иностранных дел.
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москва
сша
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4.7
96
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7 495 645-6601
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60
353
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Посадка спецборта из Вашингтона во "Внуково 2"
Спецборт сел во "Внуково 2" в Москве после субботних сообщений о завершении командировки посла РФ в Вашингтоне Анатолия Антонова и планах по его вылету в Россию, передает корреспондент РИА Новости.
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РИА Новости
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москва, сша, россия, анатолий антонов, общество
Москва, США, Россия, Анатолий Антонов, Общество
Спецборт прилетел в Москву после сообщений о возвращении из США Антонова

Спецборт сел во Внуково-2 после сообщений о возвращении из США посла Антонова

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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Спецборт сел во Внуково-2 в Москве после субботних сообщений о завершении командировки посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова и планах его вылета спецрейсом в Россию, передает корреспондент РИА Новости.
Завершение командировки посла Антонова агентству подтвердили в субботу в российском МИД. Также в субботу посольство России уточнило РИА Новости, что ожидается вылет дипломата спецрейсом в Москву.
Антонов был назначен послом в США в 2017-м, с 2011 по 2016 год он занимал пост заместителя министра обороны России, а с 2016 по 2017 год — пост заместителя министра иностранных дел.
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
МИД подтвердил завершение командировки посла Антонова в США
5 октября, 21:23
 
МоскваСШАРоссияАнатолий АнтоновОбщество
 
 
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