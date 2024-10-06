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Президент Таджикистана посетит Москву для участия в Совете глав стран СНГ - РИА Новости, 06.10.2024
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19:07 06.10.2024 (обновлено: 19:21 06.10.2024)
https://ria.ru/20241006/rakhmon-1976641225.html
Президент Таджикистана посетит Москву для участия в Совете глав стран СНГ
Президент Таджикистана посетит Москву для участия в Совете глав стран СНГ - РИА Новости, 06.10.2024
Президент Таджикистана посетит Москву для участия в Совете глав стран СНГ
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон 7-8 октября посетит Москву, где примет участие в заседании Совета глав государств СНГ, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 06.10.2024
2024-10-06T19:07
2024-10-06T19:21
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ДУШАНБЕ, 6 окт - РИА Новости. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон 7-8 октября посетит Москву, где примет участие в заседании Совета глав государств СНГ, сообщили РИА Новости в внешнеполитическом ведомстве Таджикистана."Президент Таджикистана Эмомали Рахмон посетит Москву 7-8 октября, где будет участвовать в Совете глава государств СНГ", - сказал собеседник агентства.По его данным, в Москве президент Таджикистана проведет ряд двухсторонних встреч с лидерами стран СНГ.
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в мире, таджикистан, москва, эмомали рахмон, снг
В мире, Таджикистан, Москва, Эмомали Рахмон, СНГ
Президент Таджикистана посетит Москву для участия в Совете глав стран СНГ

Президент Таджикистана Рахмон посетит Москву для участия в Совете глав стран СНГ

© Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкЭмомали Рахмон
Эмомали Рахмон - РИА Новости, 1920, 06.10.2024
© Пресс-служба МИД РФ
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Эмомали Рахмон. Архивное фото
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ДУШАНБЕ, 6 окт - РИА Новости. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон 7-8 октября посетит Москву, где примет участие в заседании Совета глав государств СНГ, сообщили РИА Новости в внешнеполитическом ведомстве Таджикистана.
"Президент Таджикистана Эмомали Рахмон посетит Москву 7-8 октября, где будет участвовать в Совете глава государств СНГ", - сказал собеседник агентства.
По его данным, в Москве президент Таджикистана проведет ряд двухсторонних встреч с лидерами стран СНГ.
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В миреТаджикистанМоскваЭмомали РахмонСНГ
 
 
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