https://ria.ru/20241006/rakhmon-1976641225.html

Президент Таджикистана посетит Москву для участия в Совете глав стран СНГ

Президент Таджикистана посетит Москву для участия в Совете глав стран СНГ - РИА Новости, 06.10.2024

Президент Таджикистана посетит Москву для участия в Совете глав стран СНГ

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон 7-8 октября посетит Москву, где примет участие в заседании Совета глав государств СНГ, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 06.10.2024

2024-10-06T19:07

2024-10-06T19:07

2024-10-06T19:21

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ДУШАНБЕ, 6 окт - РИА Новости. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон 7-8 октября посетит Москву, где примет участие в заседании Совета глав государств СНГ, сообщили РИА Новости в внешнеполитическом ведомстве Таджикистана."Президент Таджикистана Эмомали Рахмон посетит Москву 7-8 октября, где будет участвовать в Совете глава государств СНГ", - сказал собеседник агентства.По его данным, в Москве президент Таджикистана проведет ряд двухсторонних встреч с лидерами стран СНГ.

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