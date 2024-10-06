https://ria.ru/20241006/putin-1976579362.html
"Я очень гордилась". Экс-президент Индонезии охарактеризовала Путина
"Я очень гордилась". Экс-президент Индонезии охарактеризовала Путина - РИА Новости, 06.10.2024
"Я очень гордилась". Экс-президент Индонезии охарактеризовала Путина
Экс-глава Индонезии Мегавати Сукарнопутри заявила в интервью РИА Новости, что считает президента России Владимира Путина сильным лидером, который твердо стоит... РИА Новости, 06.10.2024
2024-10-06T05:35
2024-10-06T05:35
2024-10-06T06:07
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Экс-глава Индонезии Мегавати Сукарнопутри заявила в интервью РИА Новости, что считает президента России Владимира Путина сильным лидером, который твердо стоит на своих принципах. Сукарнопутри, глава крупнейшей партии Индонезии PDI-P отметила, что знает Путина "с тех пор, как тот был членом правительства Санкт-Петербурга". "Во время моего пребывания на посту президента в 2001—2004 годах экономическое и оборонное сотрудничество значительно расширилось. В ходе моего визита в Россию в 2003 году я подписала декларацию о дружественных отношениях и партнерстве, в том числе об укреплении оборонной системы Индонезии путем закупки самолетов "Сухой" и другой военной техники", — напомнила политик. Мегавати также положительно охарактеризовала Путина как лидера России. "Я вижу во Владимире Путине лидера, твердо стоящего на своих принципах и уверенного в себе. Я очень гордилась, когда в 2021 году получила от президента Путина Звезду Дружбы", — добавила собеседница агентства.
https://ria.ru/20241003/bayden-1976238976.html
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владимир путин, индонезия, россия
Владимир Путин, Индонезия, Россия
"Я очень гордилась". Экс-президент Индонезии охарактеризовала Путина
Экс-президент Индонезии назвала Путина лидером, твердо стоящим на принципах
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Экс-глава Индонезии Мегавати Сукарнопутри заявила в интервью РИА Новости, что считает президента России Владимира Путина сильным лидером, который твердо стоит на своих принципах.
Сукарнопутри, глава крупнейшей партии Индонезии PDI-P отметила, что знает Путина "с тех пор, как тот был членом правительства Санкт-Петербурга".
"Во время моего пребывания на посту президента в 2001—2004 годах экономическое и оборонное сотрудничество значительно расширилось. В ходе моего визита в Россию в 2003 году я подписала декларацию о дружественных отношениях и партнерстве, в том числе об укреплении оборонной системы Индонезии путем закупки самолетов "Сухой" и другой военной техники", — напомнила политик.
Мегавати также положительно охарактеризовала Путина как лидера России.
"Я вижу во Владимире Путине лидера, твердо стоящего на своих принципах и уверенного в себе. Я очень гордилась, когда в 2021 году получила от президента Путина Звезду Дружбы", — добавила собеседница агентства.