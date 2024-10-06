Рейтинг@Mail.ru
"Я очень гордилась". Экс-президент Индонезии охарактеризовала Путина - РИА Новости, 06.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:35 06.10.2024 (обновлено: 06:07 06.10.2024)
https://ria.ru/20241006/putin-1976579362.html
"Я очень гордилась". Экс-президент Индонезии охарактеризовала Путина
"Я очень гордилась". Экс-президент Индонезии охарактеризовала Путина - РИА Новости, 06.10.2024
"Я очень гордилась". Экс-президент Индонезии охарактеризовала Путина
Экс-глава Индонезии Мегавати Сукарнопутри заявила в интервью РИА Новости, что считает президента России Владимира Путина сильным лидером, который твердо стоит... РИА Новости, 06.10.2024
2024-10-06T05:35
2024-10-06T06:07
владимир путин
индонезия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0a/1971861850_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_78a1e5f106723c042d85df271de47e68.jpg
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Экс-глава Индонезии Мегавати Сукарнопутри заявила в интервью РИА Новости, что считает президента России Владимира Путина сильным лидером, который твердо стоит на своих принципах. Сукарнопутри, глава крупнейшей партии Индонезии PDI-P отметила, что знает Путина "с тех пор, как тот был членом правительства Санкт-Петербурга". "Во время моего пребывания на посту президента в 2001—2004 годах экономическое и оборонное сотрудничество значительно расширилось. В ходе моего визита в Россию в 2003 году я подписала декларацию о дружественных отношениях и партнерстве, в том числе об укреплении оборонной системы Индонезии путем закупки самолетов "Сухой" и другой военной техники", — напомнила политик. Мегавати также положительно охарактеризовала Путина как лидера России. "Я вижу во Владимире Путине лидера, твердо стоящего на своих принципах и уверенного в себе. Я очень гордилась, когда в 2021 году получила от президента Путина Звезду Дружбы", — добавила собеседница агентства.
https://ria.ru/20241003/bayden-1976238976.html
https://ria.ru/20241004/putin-1976346017.html
индонезия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0a/1971861850_212:0:2943:2048_1920x0_80_0_0_9e71720d2b3088fc78871d279b4f7e9f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, индонезия, россия
Владимир Путин, Индонезия, Россия
"Я очень гордилась". Экс-президент Индонезии охарактеризовала Путина

Экс-президент Индонезии назвала Путина лидером, твердо стоящим на принципах

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России, Верховный главнокомандующий Владимир Путин
Президент России, Верховный главнокомандующий Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.10.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России, Верховный главнокомандующий Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Экс-глава Индонезии Мегавати Сукарнопутри заявила в интервью РИА Новости, что считает президента России Владимира Путина сильным лидером, который твердо стоит на своих принципах.
Сукарнопутри, глава крупнейшей партии Индонезии PDI-P отметила, что знает Путина "с тех пор, как тот был членом правительства Санкт-Петербурга".
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
Байден уклонился от ответа на вопрос о встрече с Путиным на АТЭС и G20
3 октября, 18:22
"Во время моего пребывания на посту президента в 2001—2004 годах экономическое и оборонное сотрудничество значительно расширилось. В ходе моего визита в Россию в 2003 году я подписала декларацию о дружественных отношениях и партнерстве, в том числе об укреплении оборонной системы Индонезии путем закупки самолетов "Сухой" и другой военной техники", — напомнила политик.
Мегавати также положительно охарактеризовала Путина как лидера России.
"Я вижу во Владимире Путине лидера, твердо стоящего на своих принципах и уверенного в себе. Я очень гордилась, когда в 2021 году получила от президента Путина Звезду Дружбы", — добавила собеседница агентства.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
Большинство россиян положительно оценивают работу Путина, показал опрос
4 октября, 12:34
 
Владимир ПутинИндонезияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала