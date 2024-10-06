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В центре Петербурга загорелся троллейбус - РИА Новости, 06.10.2024
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23:53 06.10.2024
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В центре Петербурга загорелся троллейбус
В центре Петербурга загорелся троллейбус - РИА Новости, 06.10.2024
В центре Петербурга загорелся троллейбус
Троллейбус загорелся в центре Санкт-Петербурга, к настоящему времени возгорание ликвидировано, сведения о пострадавших не поступали, сообщает городское ГУМЧС. РИА Новости, 06.10.2024
2024-10-06T23:53
2024-10-06T23:53
происшествия
санкт-петербург
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 окт — РИА Новости. Троллейбус загорелся в центре Санкт-Петербурга, к настоящему времени возгорание ликвидировано, сведения о пострадавших не поступали, сообщает городское ГУМЧС. Троллейбус загорелся в воскресенье вечером на Невском проспекте. "В троллейбусе происходило горение на площади 10 квадратных метров. В 23.13 (совпадает с мск - ред.) пожар ликвидирован. Сведения о пострадавших не поступали", - говорится в сообщении. К ликвидации пожара привлекалось от МЧС: две единицы техники и 10 человек.
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происшествия, санкт-петербург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Санкт-Петербург, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В центре Петербурга загорелся троллейбус

МЧС: на Невском проспекте в центре Петербурга загорелся троллейбус

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы
Сотрудник пожарной службы - РИА Новости, 1920, 06.10.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 окт — РИА Новости. Троллейбус загорелся в центре Санкт-Петербурга, к настоящему времени возгорание ликвидировано, сведения о пострадавших не поступали, сообщает городское ГУМЧС.
Троллейбус загорелся в воскресенье вечером на Невском проспекте.
"В троллейбусе происходило горение на площади 10 квадратных метров. В 23.13 (совпадает с мск - ред.) пожар ликвидирован. Сведения о пострадавших не поступали", - говорится в сообщении.
К ликвидации пожара привлекалось от МЧС: две единицы техники и 10 человек.
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