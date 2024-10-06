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В центре Петербурга загорелся троллейбус

В центре Петербурга загорелся троллейбус - РИА Новости, 06.10.2024

В центре Петербурга загорелся троллейбус

Троллейбус загорелся в центре Санкт-Петербурга, к настоящему времени возгорание ликвидировано, сведения о пострадавших не поступали, сообщает городское ГУМЧС. РИА Новости, 06.10.2024

2024-10-06T23:53

2024-10-06T23:53

2024-10-06T23:53

происшествия

санкт-петербург

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 окт — РИА Новости. Троллейбус загорелся в центре Санкт-Петербурга, к настоящему времени возгорание ликвидировано, сведения о пострадавших не поступали, сообщает городское ГУМЧС. Троллейбус загорелся в воскресенье вечером на Невском проспекте. "В троллейбусе происходило горение на площади 10 квадратных метров. В 23.13 (совпадает с мск - ред.) пожар ликвидирован. Сведения о пострадавших не поступали", - говорится в сообщении. К ликвидации пожара привлекалось от МЧС: две единицы техники и 10 человек.

https://ria.ru/20240616/avariya-1953239649.html

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происшествия, санкт-петербург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)