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В Казахстане загорелась степная трава
В Казахстане загорелась степная трава - РИА Новости, 06.10.2024
В Казахстане загорелась степная трава
Возгорание степной травы произошло в Карагандинской области в центральной части Казахстана, к прибытию пожарных площадь, охваченная огнём, достигла 40 гектаров, РИА Новости, 06.10.2024
2024-10-06T21:15
2024-10-06T21:15
2024-10-06T21:15
карагандинская область
казахстан
павлодарская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
природные пожары в россии
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АСТАНА, 6 окт — РИА Новости. Возгорание степной травы произошло в Карагандинской области в центральной части Казахстана, к прибытию пожарных площадь, охваченная огнём, достигла 40 гектаров, сообщает в воскресенье МЧС республики. "Шестого октября вблизи села Коянды Каркаралинского района Карагандинской области произошло загорание сухой травы... По прибытию к месту вызова наблюдалось горение на площади, предварительно, 40 гектаров", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале казахстанского МЧС. Сообщается, что при тушении пожара четыре человека пострадали, им оказана помощь. Позже степной огонь перешёл границу Павлодарской области республики на непокрытую лесом территорию "Баянаульского государственного национального природного парка". Спасатели эвакуировали 18 человек. В МЧС добавили, что для тушения пожара используется специальная автотехника и вертолёты. Ликвидация огня осложняется сильным порывистым ветром и отсутствием подъездных путей к очагам возгорания.
https://ria.ru/20240423/trava-1941659919.html
карагандинская область
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карагандинская область, казахстан, павлодарская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии, происшествия
Карагандинская область, Казахстан, Павлодарская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Природные пожары в России, Происшествия
В Казахстане загорелась степная трава
В Карагандинской области Казахстана загорелась степная трава