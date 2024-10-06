https://ria.ru/20241006/postavki-1976651016.html

Нидерланды поставили Украине первую партию F-16

Нидерланды поставили Украине первую партию F-16 - РИА Новости, 06.10.2024

Нидерланды поставили Украине первую партию F-16

Нидерланды поставили Украине первую партию истребителей F-16, остальные отправят в ближайшее время, заявил министр обороны страны Рубен Брекелманс в соцсети X... РИА Новости, 06.10.2024

2024-10-06T21:05

2024-10-06T21:05

2024-10-06T21:38

специальная военная операция на украине

в мире

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f-16

джо байден

сергей лавров

нато

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ГААГА, 6 окт — РИА Новости. Нидерланды поставили Украине первую партию истребителей F-16, остальные отправят в ближайшее время, заявил министр обороны страны Рубен Брекелманс в соцсети X по итогам визитов в Киев и Харьков."Впервые могу официально заявить, что первые нидерландские F-16 доставлены на Украину <...> Остальные из 24 самолетов будут поставлены в ближайшие месяцы", — написал он.На минувшей неделе Брекелманс сообщил, что Королевские военно-воздушные силы Нидерландов вывели из эксплуатации старые F-16, чтобы передать их Украине и Румынии, где самолеты "получат новую жизнь". Кроме того, чуть ранее министр пообещал снабдить ВСУ материалами для ремонта и обслуживания истребителей, а также ракеты класса "воздух — воздух".В начале августа Владимир Зеленский заявил о прибытии на Украину первой партии американских F-16. За день до этого журнал Economist писал, что ВСУ передали первые десять из 79 обещанных США истребителей. При этом СМИ обратило внимание, что это произошло только через год после того, как администрация Джо Байдена одобрила их отправку в постсоветскую республику.Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, Москва рассматривает передачу этих истребителей как преднамеренный сигнал НАТО в ядерной сфере. Тем не менее их появление на Украине никак не изменит ситуацию на линии боевого соприкосновения, самолеты будут уничтожаться так же, как и другие виды вооружений, указал он.

https://ria.ru/20241003/general-1976089889.html

https://ria.ru/20240909/piloty-1971661051.html

https://ria.ru/20240918/f-16-1973310979.html

нидерланды

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в мире, нидерланды, украина, f-16, джо байден, сергей лавров, нато, вооруженные силы украины, владимир зеленский