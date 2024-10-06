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Нидерланды поставили Украине первую партию F-16 - РИА Новости, 06.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:05 06.10.2024 (обновлено: 21:38 06.10.2024)
https://ria.ru/20241006/postavki-1976651016.html
Нидерланды поставили Украине первую партию F-16
Нидерланды поставили Украине первую партию F-16 - РИА Новости, 06.10.2024
Нидерланды поставили Украине первую партию F-16
Нидерланды поставили Украине первую партию истребителей F-16, остальные отправят в ближайшее время, заявил министр обороны страны Рубен Брекелманс в соцсети X... РИА Новости, 06.10.2024
2024-10-06T21:05
2024-10-06T21:38
специальная военная операция на украине
в мире
нидерланды
украина
f-16
джо байден
сергей лавров
нато
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ГААГА, 6 окт — РИА Новости. Нидерланды поставили Украине первую партию истребителей F-16, остальные отправят в ближайшее время, заявил министр обороны страны Рубен Брекелманс в соцсети X по итогам визитов в Киев и Харьков."Впервые могу официально заявить, что первые нидерландские F-16 доставлены на Украину &lt;...&gt; Остальные из 24 самолетов будут поставлены в ближайшие месяцы", — написал он.На минувшей неделе Брекелманс сообщил, что Королевские военно-воздушные силы Нидерландов вывели из эксплуатации старые F-16, чтобы передать их Украине и Румынии, где самолеты "получат новую жизнь". Кроме того, чуть ранее министр пообещал снабдить ВСУ материалами для ремонта и обслуживания истребителей, а также ракеты класса "воздух — воздух".В начале августа Владимир Зеленский заявил о прибытии на Украину первой партии американских F-16. За день до этого журнал Economist писал, что ВСУ передали первые десять из 79 обещанных США истребителей. При этом СМИ обратило внимание, что это произошло только через год после того, как администрация Джо Байдена одобрила их отправку в постсоветскую республику.Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, Москва рассматривает передачу этих истребителей как преднамеренный сигнал НАТО в ядерной сфере. Тем не менее их появление на Украине никак не изменит ситуацию на линии боевого соприкосновения, самолеты будут уничтожаться так же, как и другие виды вооружений, указал он.
https://ria.ru/20241003/general-1976089889.html
https://ria.ru/20240909/piloty-1971661051.html
https://ria.ru/20240918/f-16-1973310979.html
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в мире, нидерланды, украина, f-16, джо байден, сергей лавров, нато, вооруженные силы украины, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Нидерланды, Украина, F-16, Джо Байден, Сергей Лавров, НАТО, Вооруженные силы Украины, Владимир Зеленский
Нидерланды поставили Украине первую партию F-16

Глава Минобороны Нидерландов Брекелманс: на Украину поставили первую партию F-16

© AP Photo / Efrem LukatskyИстребитель F-16
Истребитель F-16 - РИА Новости, 1920, 06.10.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Истребитель F-16 . Архивное фото
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ГААГА, 6 окт — РИА Новости. Нидерланды поставили Украине первую партию истребителей F-16, остальные отправят в ближайшее время, заявил министр обороны страны Рубен Брекелманс в соцсети X по итогам визитов в Киев и Харьков.
"Впервые могу официально заявить, что первые нидерландские F-16 доставлены на Украину <...> Остальные из 24 самолетов будут поставлены в ближайшие месяцы", — написал он.
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На минувшей неделе Брекелманс сообщил, что Королевские военно-воздушные силы Нидерландов вывели из эксплуатации старые F-16, чтобы передать их Украине и Румынии, где самолеты "получат новую жизнь". Кроме того, чуть ранее министр пообещал снабдить ВСУ материалами для ремонта и обслуживания истребителей, а также ракеты класса "воздух — воздух".

С 24 февраля 2022 года Амстердам поставил киевскому режиму 60 танков Т-72, более 200 боевых машин пехоты YPR различных типов, около 100 танков Leopard 1 вместе с Данией и Германией, восемь артиллерийских установок PzH2000, два зенитно-ракетных комплекса Patriot, более 500 дронов, а также ракеты, минометы, винтовки, пулеметы и боеприпасов.

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В начале августа Владимир Зеленский заявил о прибытии на Украину первой партии американских F-16. За день до этого журнал Economist писал, что ВСУ передали первые десять из 79 обещанных США истребителей. При этом СМИ обратило внимание, что это произошло только через год после того, как администрация Джо Байдена одобрила их отправку в постсоветскую республику.
Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, Москва рассматривает передачу этих истребителей как преднамеренный сигнал НАТО в ядерной сфере. Тем не менее их появление на Украине никак не изменит ситуацию на линии боевого соприкосновения, самолеты будут уничтожаться так же, как и другие виды вооружений, указал он.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреНидерландыУкраинаF-16Джо БайденСергей ЛавровНАТОВооруженные силы УкраиныВладимир Зеленский
 
 
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