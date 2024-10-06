https://ria.ru/20241006/pisma-1976581122.html

Эксперт объяснил, как распознать сгенерированные ИИ фишинговые письма

Эксперт объяснил, как распознать сгенерированные ИИ фишинговые письма - РИА Новости, 06.10.2024

Эксперт объяснил, как распознать сгенерированные ИИ фишинговые письма

Мошенники активно используют возможности искусственного интеллекта для генерирования фишинговых сообщений, однако их можно распознать по шаблонному стилю письма РИА Новости, 06.10.2024

2024-10-06T06:44

2024-10-06T06:44

2024-10-06T06:44

мтс

общество

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Мошенники активно используют возможности искусственного интеллекта для генерирования фишинговых сообщений, однако их можно распознать по шаблонному стилю письма и подозрительной личности отправителя, рассказал РИА Новости руководитель направления Security Awareness компании МТС RED Илья Одинцов. "С развитием ИИ распознавать фишинговые сообщения стало труднее, так как генеративные модели уже могут написать вполне правдоподобный текст в стилистике публичной личности. Адресат видит знакомую структуру построения текста, вызывающие доверие фразы и попадается на удочку мошенников", - процитировали в сообщении Одинцова. По его словам, один из способов распознания фишинговых сообщений - изучение стилистики их содержания. "Следует обратить внимание на стиль письма и последовательность слов в нем. Созданные ИИ тексты отличает достаточно формальный или шаблонный язык изложения, не свойственный человеку. Кроме того, в письме могут повторяться схожие фразы, текст может быть скуп на синонимы", - сказал эксперт. Другими признаками он назвал логические ошибки в текстах, которые пишут с помощью ИИ. Так, при генерировании фишинговых сообщений часто теряется общий контекст письма, утверждения выглядят противоречиво или неуместно, очень высока вероятность того, что ИИ запутается в деталях и мелких подробностях. Поэтому перед тем как реагировать на подозрительные письма, необходимо неспешно проанализировать их тезисы на логическую связность, порекомендовал Одинцов. Также поддельные послания могут раскрыть безэмоциональность и непредвзятость содержания. В этом случае стоит учесть характер сообщения, потому что письма делового стиля требуют и от автора-человека объективности и сдержанности, пояснил эксперт. Признаком сгенерированного сообщения является и отсутствие в нем каких-либо персонифицированных деталей - личной информации автора или адресата. Тем не менее, порой встречаются кейсы "целевого фишинга", когда мошенники анализируют социальные сети атакуемых пользователей и дорабатывают тексты, написанные ИИ, убедительно дополняя их подробностями частной жизни и разговорными неформальными выражениями. Такие письма сложнее вычислить, но и для злоумышленников реализация подобных махинаций обходится дороже, вследствие чего встречается реже, сообщил Одинцов.

https://ria.ru/20241001/moshenniki-1975638621.html

https://ria.ru/20240906/sber-1970994903.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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мтс, общество