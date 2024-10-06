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Популярный певец умер в 34 года

Популярный певец умер в 34 года - РИА Новости, 06.10.2024

Популярный певец умер в 34 года

Популярный австралийский исполнитель Джек Колвелл умер в возрасте 34 лет, об этом сообщает портал News.com. РИА Новости, 06.10.2024

2024-10-06T00:35

2024-10-06T00:35

2024-10-06T09:18

культура

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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Популярный австралийский исполнитель Джек Колвелл умер в возрасте 34 лет, об этом сообщает портал News.com.По информации издания, 24 сентября он анонсировал выход нового альбома, а 3 октября скоропостижно скончался.Незадолго до смерти Колвелл поделился с поклонниками информацией, что его альбом почти готов.Причина смерти певца пока не называется.Джек Колвелл стал известен благодаря своей композиции Don’t Cry Those Tears, которую признали одним из лучших австралийских релизов в год ее выхода. Свой первый альбом Swandream певец выпустил в 2020 году, он занял пятое место в списке 25 лучших австралийских альбомов того года.

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60