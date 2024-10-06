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Популярный певец умер в 34 года - РИА Новости, 06.10.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
00:35 06.10.2024 (обновлено: 09:18 06.10.2024)
https://ria.ru/20241006/pevets-1976571963.html
Популярный певец умер в 34 года
Популярный певец умер в 34 года - РИА Новости, 06.10.2024
Популярный певец умер в 34 года
Популярный австралийский исполнитель Джек Колвелл умер в возрасте 34 лет, об этом сообщает портал News.com. РИА Новости, 06.10.2024
2024-10-06T00:35
2024-10-06T09:18
культура
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Популярный австралийский исполнитель Джек Колвелл умер в возрасте 34 лет, об этом сообщает портал News.com.По информации издания, 24 сентября он анонсировал выход нового альбома, а 3 октября скоропостижно скончался.Незадолго до смерти Колвелл поделился с поклонниками информацией, что его альбом почти готов.Причина смерти певца пока не называется.Джек Колвелл стал известен благодаря своей композиции Don’t Cry Those Tears, которую признали одним из лучших австралийских релизов в год ее выхода. Свой первый альбом Swandream певец выпустил в 2020 году, он занял пятое место в списке 25 лучших австралийских альбомов того года.
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Культура
Популярный певец умер в 34 года

News.сom: австралийский певец Джек Колвелл скончался, не дожив до 35 лет

© Фото : соцсети музыкантаАвстралийский исполнитель Джек Колвелл
Австралийский исполнитель Джек Колвелл - РИА Новости, 1920, 06.10.2024
© Фото : соцсети музыканта
Австралийский исполнитель Джек Колвелл. Архивное фото
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Популярный австралийский исполнитель Джек Колвелл умер в возрасте 34 лет, об этом сообщает портал News.com.
По информации издания, 24 сентября он анонсировал выход нового альбома, а 3 октября скоропостижно скончался.
Незадолго до смерти Колвелл поделился с поклонниками информацией, что его альбом почти готов.
Причина смерти певца пока не называется.
Джек Колвелл стал известен благодаря своей композиции Don’t Cry Those Tears, которую признали одним из лучших австралийских релизов в год ее выхода. Свой первый альбом Swandream певец выпустил в 2020 году, он занял пятое место в списке 25 лучших австралийских альбомов того года.
 
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