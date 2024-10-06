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Популярный певец умер в 34 года
Популярный певец умер в 34 года - РИА Новости, 06.10.2024
Популярный певец умер в 34 года
Популярный австралийский исполнитель Джек Колвелл умер в возрасте 34 лет, об этом сообщает портал News.com. РИА Новости, 06.10.2024
2024-10-06T00:35
2024-10-06T00:35
2024-10-06T09:18
культура
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Популярный австралийский исполнитель Джек Колвелл умер в возрасте 34 лет, об этом сообщает портал News.com.По информации издания, 24 сентября он анонсировал выход нового альбома, а 3 октября скоропостижно скончался.Незадолго до смерти Колвелл поделился с поклонниками информацией, что его альбом почти готов.Причина смерти певца пока не называется.Джек Колвелл стал известен благодаря своей композиции Don’t Cry Those Tears, которую признали одним из лучших австралийских релизов в год ее выхода. Свой первый альбом Swandream певец выпустил в 2020 году, он занял пятое место в списке 25 лучших австралийских альбомов того года.
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Популярный певец умер в 34 года
News.сom: австралийский певец Джек Колвелл скончался, не дожив до 35 лет
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Популярный австралийский исполнитель Джек Колвелл умер в возрасте 34 лет, об этом сообщает портал News.com.
По информации издания, 24 сентября он анонсировал выход нового альбома, а 3 октября скоропостижно скончался.
Незадолго до смерти Колвелл поделился с поклонниками информацией, что его альбом почти готов.
Причина смерти певца пока не называется.
Джек Колвелл стал известен благодаря своей композиции Don’t Cry Those Tears, которую признали одним из лучших австралийских релизов в год ее выхода. Свой первый альбом Swandream певец выпустил в 2020 году, он занял пятое место в списке 25 лучших австралийских альбомов того года.