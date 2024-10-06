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Замглавы комитета по инвестициям Петербурга арестовали по делу о взятке - РИА Новости, 06.10.2024
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13:00 06.10.2024 (обновлено: 13:32 06.10.2024)
https://ria.ru/20241006/peterburg-1976609968.html
Замглавы комитета по инвестициям Петербурга арестовали по делу о взятке
Замглавы комитета по инвестициям Петербурга арестовали по делу о взятке - РИА Новости, 06.10.2024
Замглавы комитета по инвестициям Петербурга арестовали по делу о взятке
Заместителя председателя комитета по инвестициям Санкт-Петербурга Максима Шарипова арестовали на два месяца по делу о получении взятки, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 06.10.2024
2024-10-06T13:00
2024-10-06T13:32
происшествия
санкт-петербург
россия
выборгский район
следственный комитет россии (ск рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 окт — РИА Новости. Заместителя председателя комитета по инвестициям Санкт-Петербурга Максима Шарипова арестовали на два месяца по делу о получении взятки, сообщила пресс-служба городской прокуратуры. "Прокуратура Выборгского района Санкт-Петербурга поддержала ходатайство следователя об избрании Максиму Шарипову меры пресечения в виде заключения под стражу. Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу сроком по 3 декабря 2024-го", — говорится в релизе. О задержании чиновника с поличным заявил накануне региональный главк МВД. Ему предъявили обвинения по статье "Получение взятки в особо крупном размере". По версии следствия, с марта 2023 по сентябрь 2024-го Шарипов получил от представителя одной из коммерческих фирм 23,5 миллиона рублей за содействие в заключении договоров аренды трех земельных участков без проведения торгов.Затем чиновник потребовал доплаты в 2,5 миллиона за замену одного из арендуемых участков на два других. При получении так называемого аванса в полтора миллиона рублей его и задержали.
https://ria.ru/20240424/vzyatochnichestvo-1941991625.html
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происшествия, санкт-петербург, россия, выборгский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Выборгский район, Следственный комитет России (СК РФ)
Замглавы комитета по инвестициям Петербурга арестовали по делу о взятке

Зампреда комитета по инвестициям Петербурга Шарипова арестовали по делу о взятке

© Фото : прокуратура Санкт-ПетербургаЗамглавы комитета по инвестициям Санкт-Петербурга Максим Шарипов во время избрания меры пресечения
Замглавы комитета по инвестициям Санкт-Петербурга Максим Шарипов во время избрания меры пресечения - РИА Новости, 1920, 06.10.2024
© Фото : прокуратура Санкт-Петербурга
Замглавы комитета по инвестициям Санкт-Петербурга Максим Шарипов во время избрания меры пресечения
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 окт — РИА Новости. Заместителя председателя комитета по инвестициям Санкт-Петербурга Максима Шарипова арестовали на два месяца по делу о получении взятки, сообщила пресс-служба городской прокуратуры.
"Прокуратура Выборгского района Санкт-Петербурга поддержала ходатайство следователя об избрании Максиму Шарипову меры пресечения в виде заключения под стражу. Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу сроком по 3 декабря 2024-го", — говорится в релизе.
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О задержании чиновника с поличным заявил накануне региональный главк МВД. Ему предъявили обвинения по статье "Получение взятки в особо крупном размере".
По версии следствия, с марта 2023 по сентябрь 2024-го Шарипов получил от представителя одной из коммерческих фирм 23,5 миллиона рублей за содействие в заключении договоров аренды трех земельных участков без проведения торгов.
Затем чиновник потребовал доплаты в 2,5 миллиона за замену одного из арендуемых участков на два других. При получении так называемого аванса в полтора миллиона рублей его и задержали.
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