Замглавы комитета по инвестициям Петербурга арестовали по делу о взятке
Зампреда комитета по инвестициям Петербурга Шарипова арестовали по делу о взятке
© Фото : прокуратура Санкт-ПетербургаЗамглавы комитета по инвестициям Санкт-Петербурга Максим Шарипов во время избрания меры пресечения
Замглавы комитета по инвестициям Санкт-Петербурга Максим Шарипов во время избрания меры пресечения
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 окт — РИА Новости. Заместителя председателя комитета по инвестициям Санкт-Петербурга Максима Шарипова арестовали на два месяца по делу о получении взятки, сообщила пресс-служба городской прокуратуры.
"Прокуратура Выборгского района Санкт-Петербурга поддержала ходатайство следователя об избрании Максиму Шарипову меры пресечения в виде заключения под стражу. Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу сроком по 3 декабря 2024-го", — говорится в релизе.
О задержании чиновника с поличным заявил накануне региональный главк МВД. Ему предъявили обвинения по статье "Получение взятки в особо крупном размере".
По версии следствия, с марта 2023 по сентябрь 2024-го Шарипов получил от представителя одной из коммерческих фирм 23,5 миллиона рублей за содействие в заключении договоров аренды трех земельных участков без проведения торгов.
Затем чиновник потребовал доплаты в 2,5 миллиона за замену одного из арендуемых участков на два других. При получении так называемого аванса в полтора миллиона рублей его и задержали.
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