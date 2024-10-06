https://ria.ru/20241006/peterburg-1976609968.html

Замглавы комитета по инвестициям Петербурга арестовали по делу о взятке

Замглавы комитета по инвестициям Петербурга арестовали по делу о взятке - РИА Новости, 06.10.2024

Замглавы комитета по инвестициям Петербурга арестовали по делу о взятке

Заместителя председателя комитета по инвестициям Санкт-Петербурга Максима Шарипова арестовали на два месяца по делу о получении взятки, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 06.10.2024

2024-10-06T13:00

2024-10-06T13:00

2024-10-06T13:32

происшествия

санкт-петербург

россия

выборгский район

следственный комитет россии (ск рф)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 окт — РИА Новости. Заместителя председателя комитета по инвестициям Санкт-Петербурга Максима Шарипова арестовали на два месяца по делу о получении взятки, сообщила пресс-служба городской прокуратуры. "Прокуратура Выборгского района Санкт-Петербурга поддержала ходатайство следователя об избрании Максиму Шарипову меры пресечения в виде заключения под стражу. Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу сроком по 3 декабря 2024-го", — говорится в релизе. О задержании чиновника с поличным заявил накануне региональный главк МВД. Ему предъявили обвинения по статье "Получение взятки в особо крупном размере". По версии следствия, с марта 2023 по сентябрь 2024-го Шарипов получил от представителя одной из коммерческих фирм 23,5 миллиона рублей за содействие в заключении договоров аренды трех земельных участков без проведения торгов.Затем чиновник потребовал доплаты в 2,5 миллиона за замену одного из арендуемых участков на два других. При получении так называемого аванса в полтора миллиона рублей его и задержали.

https://ria.ru/20240424/vzyatochnichestvo-1941991625.html

https://ria.ru/20240802/peterburg-1963748729.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, санкт-петербург, россия, выборгский район, следственный комитет россии (ск рф)