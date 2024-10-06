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В Харьковской области уничтожили переправу ВСУ через реку Оскол - РИА Новости, 06.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:38 06.10.2024 (обновлено: 15:19 06.10.2024)
https://ria.ru/20241006/pereprava-1976617604.html
В Харьковской области уничтожили переправу ВСУ через реку Оскол
В Харьковской области уничтожили переправу ВСУ через реку Оскол - РИА Новости, 06.10.2024
В Харьковской области уничтожили переправу ВСУ через реку Оскол
Российская авиация уничтожила переправу украинских боевиков через реку Оскол в районе села Гороховатка в Харьковской области, говорится в сообщении министерства РИА Новости, 06.10.2024
2024-10-06T14:38
2024-10-06T15:19
специальная военная операция на украине
харьковская область
вооруженные силы украины
воздушно-космические силы россии
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Российская авиация уничтожила переправу украинских боевиков через реку Оскол в районе села Гороховатка в Харьковской области, говорится в сообщении министерства обороны."Летчики ВКС России точным попаданием авиационной бомбой с универсальным модулем планирования и коррекции уничтожили переправу ВСУ через реку Оскол в районе населенного пункта Гороховатка Харьковской области", — заявили в ведомстве.Уточняется, что в момент атаки противник перевозил личный состав на ротацию.На кадрах объективного контроля запечатлен мощный взрыв.В ответ на удары ВСУ по гражданским объектам российские военные регулярно прицельно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре противника: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не атакует жилые дома и социальные учреждения.
https://ria.ru/20241006/udar-1976613146.html
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Уничтожение переправы ВСУ через реку Оскол в Харьковской области
Летчики ВКС России уничтожили корректируемой авиабомбой переправу ВСУ через реку Оскол в районе населенного пункта Гороховатка в Харьковской области, когда там шла ротация украинских военных, сообщили в Минобороны РФ.
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харьковская область, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, дмитрий песков, украина
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Воздушно-космические силы России, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия, Дмитрий Песков, Украина
В Харьковской области уничтожили переправу ВСУ через реку Оскол

Минобороны: ВКС РФ уничтожили переправу ВСУ через реку Оскол у села Гороховатка

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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Российская авиация уничтожила переправу украинских боевиков через реку Оскол в районе села Гороховатка в Харьковской области, говорится в сообщении министерства обороны.
"Летчики ВКС России точным попаданием авиационной бомбой с универсальным модулем планирования и коррекции уничтожили переправу ВСУ через реку Оскол в районе населенного пункта Гороховатка Харьковской области", — заявили в ведомстве.
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Уточняется, что в момент атаки противник перевозил личный состав на ротацию.
На кадрах объективного контроля запечатлен мощный взрыв.
В ответ на удары ВСУ по гражданским объектам российские военные регулярно прицельно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре противника: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не атакует жилые дома и социальные учреждения.
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Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьВооруженные силы УкраиныВоздушно-космические силы РоссииБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)РоссияДмитрий ПесковУкраина
 
 
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