https://ria.ru/20241006/odessa-1976574702.html
В Одессе прогремел взрыв, сообщили СМИ
В Одессе прогремел взрыв, сообщили СМИ - РИА Новости, 06.10.2024
В Одессе прогремел взрыв, сообщили СМИ
Взрыв прозвучал в Одессе на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 06.10.2024
2024-10-06T02:43
2024-10-06T02:43
2024-10-06T02:43
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Взрыв прозвучал в Одессе на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". "В Одессе прозвучал взрыв", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Общественного". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Одесской области звучит сигнал воздушной тревоги. Тревога также объявлена в Киеве, Киевской, Житомирской, Винницкой, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Николаевской и Днепропетровской областях Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20241005/kiev-1976564247.html
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в мире, одесса, россия, одесская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины
В мире, Одесса, Россия, Одесская область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Одессе прогремел взрыв, сообщили СМИ
"Общественное": в Одессе на фоне воздушной тревоги прогремел взрыв