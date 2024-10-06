https://ria.ru/20241006/obstrel-1976640458.html

Украинские войска обстреляли Белгородскую область

Украинские войска обстреляли Белгородскую область - РИА Новости, 06.10.2024

Украинские войска обстреляли Белгородскую область

Украинские войска атаковали два населенных пункта в Белгородской области, предварительно, никто из жителей не пострадал, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 06.10.2024

2024-10-06T19:03

2024-10-06T19:03

2024-10-06T21:30

специальная военная операция на украине

белгородская область

шебекино

белгородский район

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

происшествия

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Украинские войска атаковали два населенных пункта в Белгородской области, предварительно, никто из жителей не пострадал, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "Два населённых пункта атакованы ВСУ. Предварительно, обошлось без пострадавших. Под повторный обстрел попал город Шебекино. В городе, по предварительным данным, выбиты окна и посечены фасады двух многоквартирных домов. Повреждён легковой автомобиль. Также произошло возгорание сухой травы", - написал он в Telegram-канале. Гладков уточнил, что в селе Ясные Зори Белгородского района дрон атаковал многоквартирный дом. В результате атаки произошло возгорание на балконе одной из квартир, пожар уже потушен.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

шебекино

белгородский район

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белгородская область, шебекино, белгородский район, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, происшествия