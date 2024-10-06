Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска обстреляли Белгородскую область - РИА Новости, 06.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:03 06.10.2024 (обновлено: 21:30 06.10.2024)
https://ria.ru/20241006/obstrel-1976640458.html
Украинские войска обстреляли Белгородскую область
Украинские войска обстреляли Белгородскую область - РИА Новости, 06.10.2024
Украинские войска обстреляли Белгородскую область
Украинские войска атаковали два населенных пункта в Белгородской области, предварительно, никто из жителей не пострадал, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 06.10.2024
2024-10-06T19:03
2024-10-06T21:30
специальная военная операция на украине
белгородская область
шебекино
белгородский район
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/06/1976640664_0:109:1280:829_1920x0_80_0_0_b55118f8007302a78cc8d0e2003f982d.jpg
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Украинские войска атаковали два населенных пункта в Белгородской области, предварительно, никто из жителей не пострадал, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "Два населённых пункта атакованы ВСУ. Предварительно, обошлось без пострадавших. Под повторный обстрел попал город Шебекино. В городе, по предварительным данным, выбиты окна и посечены фасады двух многоквартирных домов. Повреждён легковой автомобиль. Также произошло возгорание сухой травы", - написал он в Telegram-канале. Гладков уточнил, что в селе Ясные Зори Белгородского района дрон атаковал многоквартирный дом. В результате атаки произошло возгорание на балконе одной из квартир, пожар уже потушен.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородская область
шебекино
белгородский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/06/1976640664_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_56837eb76875682ccdf076b776e801b5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белгородская область, шебекино, белгородский район, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Шебекино, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Украинские войска обстреляли Белгородскую область

Гладков: ВСУ атаковали два населенных пункта Белгородской области

© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской областиПоследствия обстрела Белгородской области со стороны ВСУ
Последствия обстрела Белгородской области со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 06.10.2024
© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской области
Последствия обстрела Белгородской области со стороны ВСУ
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Украинские войска атаковали два населенных пункта в Белгородской области, предварительно, никто из жителей не пострадал, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"Два населённых пункта атакованы ВСУ. Предварительно, обошлось без пострадавших. Под повторный обстрел попал город Шебекино. В городе, по предварительным данным, выбиты окна и посечены фасады двух многоквартирных домов. Повреждён легковой автомобиль. Также произошло возгорание сухой травы", - написал он в Telegram-канале.
© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской областиПоследствия обстрела Белгородской области со стороны ВСУ
Последствия обстрела Белгородской области со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 06.10.2024
© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской области
Последствия обстрела Белгородской области со стороны ВСУ
Гладков уточнил, что в селе Ясные Зори Белгородского района дрон атаковал многоквартирный дом. В результате атаки произошло возгорание на балконе одной из квартир, пожар уже потушен.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьШебекиноБелгородский районВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала