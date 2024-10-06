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Украинские войска обстреляли Белгородскую область
Украинские войска обстреляли Белгородскую область - РИА Новости, 06.10.2024
Украинские войска обстреляли Белгородскую область
Украинские войска атаковали два населенных пункта в Белгородской области, предварительно, никто из жителей не пострадал, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 06.10.2024
2024-10-06T19:03
2024-10-06T19:03
2024-10-06T21:30
специальная военная операция на украине
белгородская область
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вячеслав гладков
вооруженные силы украины
происшествия
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Украинские войска атаковали два населенных пункта в Белгородской области, предварительно, никто из жителей не пострадал, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "Два населённых пункта атакованы ВСУ. Предварительно, обошлось без пострадавших. Под повторный обстрел попал город Шебекино. В городе, по предварительным данным, выбиты окна и посечены фасады двух многоквартирных домов. Повреждён легковой автомобиль. Также произошло возгорание сухой травы", - написал он в Telegram-канале. Гладков уточнил, что в селе Ясные Зори Белгородского района дрон атаковал многоквартирный дом. В результате атаки произошло возгорание на балконе одной из квартир, пожар уже потушен.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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белгородская область, шебекино, белгородский район, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Шебекино, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Украинские войска обстреляли Белгородскую область
Гладков: ВСУ атаковали два населенных пункта Белгородской области