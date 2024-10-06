Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
Представительство ДНР: ВСУ за полчаса по два раза обстреляли Донецк и Горловку
Осколки снарядов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 6 окт - РИА Новости. Украинские войска за полчаса по два раза обстреляли Донецк и Горловку в ДНР, выпустив по шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило в Telegram-канале представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 07.55 (совпадет с мск) - населённый пункт Катериновка - населённый пункт Горловка (Центрально-Городской район): три снаряда калибром 155 миллиметров... 08.10 - населённый пункт Катериновка - населённый пункт Горловка (Центрально-Городской район): три снаряда калибром 155 миллиметров... 08.25 - населённый пункт Курахово - город Донецк (Петровский район): три снаряда калибром 155 миллиметров. 08.30 - населённый пункт Курахово - город Донецк (Петровский район): три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях.
"Выдержит не каждый": в чем признались врачи из Горловки
18 марта, 08:00
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Украина верит, что терроризм поможет ей одержать победу
25 июня, 08:00