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Украинские войска за сутки 52 раза обстреляли ДНР - РИА Новости, 06.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
00:20 06.10.2024
https://ria.ru/20241006/obstrel-1976570899.html
Украинские войска за сутки 52 раза обстреляли ДНР
Украинские войска за сутки 52 раза обстреляли ДНР - РИА Новости, 06.10.2024
Украинские войска за сутки 52 раза обстреляли ДНР
Украинские войска за прошедшие сутки 52 раза обстреляли Донецкую Народную Республику, выпустив 173 боеприпаса, сообщило представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 06.10.2024
2024-10-06T00:20
2024-10-06T00:20
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
сцкк
украина
в мире
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ДОНЕЦК, 6 окт - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 52 раза обстреляли Донецкую Народную Республику, выпустив 173 боеприпаса, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Пятьдесят два факта вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) зафиксировано представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки... Пять обстрелов - на донецком направлении. Сорок пять обстрелов - на горловском направлении. Один обстрел - на докучаевском направлении. Один обстрел - на дебальцевском направлении", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Отмечается, что всего было выпущено 173 боеприпаса. Кроме того, в представительство поступили сведения о ранении 16 мирных жителей. В предыдущие сутки было зафиксировано 49 обстрелов.
https://ria.ru/20241004/ataka-1976396881.html
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донецкая народная республика, сцкк, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Украина, В мире
Украинские войска за сутки 52 раза обстреляли ДНР

ВСУ за сутки 52 раза обстреляли ДНР, выпустив 173 боеприпаса

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкСотрудник СЦКК на месте обстрела рынка в Ворошиловском районе Донецка со стороны ВСУ
Сотрудник СЦКК на месте обстрела рынка в Ворошиловском районе Донецка со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 06.10.2024
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Сотрудник СЦКК на месте обстрела рынка в Ворошиловском районе Донецка со стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 6 окт - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 52 раза обстреляли Донецкую Народную Республику, выпустив 173 боеприпаса, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Пятьдесят два факта вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) зафиксировано представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки... Пять обстрелов - на донецком направлении. Сорок пять обстрелов - на горловском направлении. Один обстрел - на докучаевском направлении. Один обстрел - на дебальцевском направлении", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
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Отмечается, что всего было выпущено 173 боеприпаса.
Кроме того, в представительство поступили сведения о ранении 16 мирных жителей.
В предыдущие сутки было зафиксировано 49 обстрелов.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаСЦККУкраинаВ мире
 
 
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