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Россия получила от форума ОБСЕ пять "высокомерных отказов" - РИА Новости, 06.10.2024
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05:53 06.10.2024 (обновлено: 09:15 06.10.2024)
https://ria.ru/20241006/obse-1976579771.html
Россия получила от форума ОБСЕ пять "высокомерных отказов"
Россия получила от форума ОБСЕ пять "высокомерных отказов" - РИА Новости, 06.10.2024
Россия получила от форума ОБСЕ пять "высокомерных отказов"
Москва с зимы текущего года получила от председательства Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ) пять высокомерных отказов на приглашение... РИА Новости, 06.10.2024
2024-10-06T05:53
2024-10-06T09:15
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ВЕНА, 6 окт — РИА Новости. Москва с зимы текущего года получила от председательства Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ) пять высокомерных отказов на приглашение высокопоставленных докладчиков из России для изложения позиции Москвы на форуме, заявила в интервью РИА Новости и. о. руководителя российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.Как отметила дипломат, в текущем году ситуация на ФСОБ была "крайне нестабильной". Из-за конфронтационной линии, которую проводили председательствовавшие страны, всячески ущемлявшие интересы Москвы, российская делегация была вынуждена предпринимать жесткие ответные меры.&quot;Поясню, о чем речь. Со стороны стоявших у председательского штурвала Форума Кипра (зимой) и Хорватии (весной-летом) мы получили пять высокомерных отказов на приглашение российских высокопоставленных докладчиков для изложения нашей позиции на форуме&quot;, — отметила Жданова.По ее словам, "дошло до того, что даже российским студентам перекрыли доступ к подключению к заседаниям в качестве слушателей, хотя учащиеся из других государств ОБСЕ такую возможность имеют и активно ею пользуются"."В этих условиях росделегация не присоединилась к консенсусу о проведении трети пленарных заседаний ФСОБ в летнем триместре. Исходим из того, что нормальная переговорная работа невозможна в условиях ущемления интересов Российской Федерации", — заключила дипломат.Ранее информированные источники сообщили РИА Новости, что российская сторона получит приглашение на заседание совета глав МИД государств Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, которое пройдет на Мальте в декабре.Заседание СМИД ОБСЕ, как ожидается, пройдет в Валлетте, столице Мальты, 5-6 декабря.
https://ria.ru/20240918/svo-1973446409.html
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обсе, россия, москва, вена, в мире
ОБСЕ, Россия, Москва, Вена, В мире
Россия получила от форума ОБСЕ пять "высокомерных отказов"

Дипломат Жданова: РФ получила от ОБСЕ пять высокомерных отказов на выступления

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЛоготип ОБСЕ
Логотип ОБСЕ - РИА Новости, 1920, 06.10.2024
© РИА Новости / Стрингер
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ВЕНА, 6 окт — РИА Новости. Москва с зимы текущего года получила от председательства Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ) пять высокомерных отказов на приглашение высокопоставленных докладчиков из России для изложения позиции Москвы на форуме, заявила в интервью РИА Новости и. о. руководителя российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.
Как отметила дипломат, в текущем году ситуация на ФСОБ была "крайне нестабильной". Из-за конфронтационной линии, которую проводили председательствовавшие страны, всячески ущемлявшие интересы Москвы, российская делегация была вынуждена предпринимать жесткие ответные меры.
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"Поясню, о чем речь. Со стороны стоявших у председательского штурвала Форума Кипра (зимой) и Хорватии (весной-летом) мы получили пять высокомерных отказов на приглашение российских высокопоставленных докладчиков для изложения нашей позиции на форуме", — отметила Жданова.

По ее словам, "дошло до того, что даже российским студентам перекрыли доступ к подключению к заседаниям в качестве слушателей, хотя учащиеся из других государств ОБСЕ такую возможность имеют и активно ею пользуются".
"В этих условиях росделегация не присоединилась к консенсусу о проведении трети пленарных заседаний ФСОБ в летнем триместре. Исходим из того, что нормальная переговорная работа невозможна в условиях ущемления интересов Российской Федерации", — заключила дипломат.
Ранее информированные источники сообщили РИА Новости, что российская сторона получит приглашение на заседание совета глав МИД государств Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, которое пройдет на Мальте в декабре.
Заседание СМИД ОБСЕ, как ожидается, пройдет в Валлетте, столице Мальты, 5-6 декабря.
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