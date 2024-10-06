https://ria.ru/20241006/oblava-1976583496.html

В Сумах после визита Зеленского начались облавы

В Сумах после визита Зеленского начались облавы - РИА Новости, 06.10.2024

В Сумах после визита Зеленского начались облавы

Украинские силовики начали облаву на жителей Сум, следует из сообщения пресс-службы СБУ. РИА Новости, 06.10.2024

2024-10-06T07:23

2024-10-06T07:23

2024-10-06T10:06

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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Украинские силовики начали облаву на жителей Сум, следует из сообщения пресс-службы СБУ."Служба безопасности проводит контрразведывательные мероприятия на территории города Сумы. В них задействованы Национальная полиция, Военная служба правопорядка ВСУ и Национальная гвардия", — говорится в релизе.Силовики блокируют проезд на улицах города, останавливают людей для проверки документов и осматривают места общего пользования. В отношении подозреваемых проводится "дополнительная проверка".Как отмечает издание "Страна.ua", облавы на жителей начались на следующий день после визита в Сумы Владимира Зеленского.На Украине с 25 февраля 2022 года объявили всеобщую мобилизацию. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено выезжать из страны. Повестки могут вручить в самых разных местах: на улицах, автозаправках или в кафе. При этом сотрудники ТЦК и СБУ практикуют облавы на призывников, зачастую применяя насилие.

https://ria.ru/20240929/udar-1975330272.html

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в мире, украина, владимир зеленский, служба безопасности украины, сумы