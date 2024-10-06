Фицо подтвердил, что его партия выступит против членства Украины в НАТО
Премьер Словакии Фицо: депутаты не поддержат вступление Украины в НАТО
© AP Photo / Virginia MayoФлаги Украины и НАТО
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Украины и НАТО. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРАТИСЛАВА, 6 окт - РИА Новости. Премьер-министр Словакии, глава партии Smer-SD ("Направление - социальная демократия") Роберт Фицо заверил, что депутаты от его политсилы не поддержат в парламенте вступление Украины в НАТО.
«
"Членство в НАТО не получают так, что придет какой-то коллектив людей и скажет - вы будете там. Необходима ратификация каждого государства. Пока я буду главой правительства Словакии… буду так вести депутатов парламента, которые у меня под политическим контролем, чтобы никогда не согласились с членством Украины в НАТО, потому что это основание для начала Третьей мировой войны", - сказал Фицо в эфире STVR (Словацкое телевидение и радио) в воскресенье.
Он отметил, что при этом Словакия поддерживает желание Украины стать членом Европейского союза, но Киеву для этого будет необходимо соответствовать большому количеству условий, что может затянуться на годы.
Словакия ранее поддержала амбиции Украины стать членом ЕС и обещала не препятствовать этому. Фицо при этом отмечал, что процесс вступления Украины в Евросоюз будут тормозить те страны, которые активно поддерживают продолжение конфликта.
"Украина впечатлила". В НАТО потеряли страх перед Россией
4 октября, 08:00