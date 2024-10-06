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МВД опровергло сообщения об убийстве блогера с позывным Тринадцатый - РИА Новости, 06.10.2024
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11:30 06.10.2024
https://ria.ru/20241006/mvd-1976603586.html
МВД опровергло сообщения об убийстве блогера с позывным Тринадцатый
МВД опровергло сообщения об убийстве блогера с позывным Тринадцатый - РИА Новости, 06.10.2024
МВД опровергло сообщения об убийстве блогера с позывным Тринадцатый
Главное управление МВД РФ по Ставропольскому краю опровергло в Telegram-канале новость об убийстве военного блогера Егора Гузенко с позывным "Тринадцатый". РИА Новости, 06.10.2024
2024-10-06T11:30
2024-10-06T11:30
происшествия
россия
ставропольский край
новопавловск
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ПЯТИГОРСК, 6 окт - РИА Новости. Главное управление МВД РФ по Ставропольскому краю опровергло в Telegram-канале новость об убийстве военного блогера Егора Гузенко с позывным "Тринадцатый". Ранее в сети Интернет завирусилась новость об убийстве блогера. "Информация, размещённая в одном из Telegram-каналов, о смерти задержанного в отделении полиции Ставропольского края является недостоверной", - говорится в сообщении. В субботу Гузенко опубликовал в своём Telegram-канале новость о своём задержании в ставропольском Новопавловске. Официальных комментариев от регионального главка МВД не поступало.
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россия
ставропольский край
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происшествия, россия, ставропольский край, новопавловск
Происшествия, Россия, Ставропольский край, Новопавловск
МВД опровергло сообщения об убийстве блогера с позывным Тринадцатый

МВД опровергло сообщения об убийстве задержанного блогера Егора Гузенко

© Фото : соцсетиБлогер Егор Гузенко
Блогер Егор Гузенко - РИА Новости, 1920, 06.10.2024
© Фото : соцсети
Блогер Егор Гузенко. Архивное фото
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ПЯТИГОРСК, 6 окт - РИА Новости. Главное управление МВД РФ по Ставропольскому краю опровергло в Telegram-канале новость об убийстве военного блогера Егора Гузенко с позывным "Тринадцатый".
Ранее в сети Интернет завирусилась новость об убийстве блогера.
"Информация, размещённая в одном из Telegram-каналов, о смерти задержанного в отделении полиции Ставропольского края является недостоверной", - говорится в сообщении.
В субботу Гузенко опубликовал в своём Telegram-канале новость о своём задержании в ставропольском Новопавловске. Официальных комментариев от регионального главка МВД не поступало.
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