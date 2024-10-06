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Проектировать мост на Сахалин планируют на внебюджетные средства

Проектировать мост на Сахалин планируют на внебюджетные средства - РИА Новости, 06.10.2024

Проектировать мост на Сахалин планируют на внебюджетные средства

Один из инвесторов выступил с инициативой создания моста на остров по концессионной схеме в рамках проекта по запуску Международного транспортного коридора... РИА Новости, 06.10.2024

2024-10-06T16:40

2024-10-06T16:40

2024-10-06T16:40

газпромбанк

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сахалинская область

экономика

россия

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МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Один из инвесторов выступил с инициативой создания моста на остров по концессионной схеме в рамках проекта по запуску Международного транспортного коридора (МТК) "Сахалин", сообщает пресс-служба Газпромбанка, планирующего выступить партнером проекта."Если данный подход будет поддержан, проектирование стоимостью порядка 25 миллиардов рублей будет осуществлено за счет внебюджетных источников по концессии, а за 2-3 года, пока эти работы будут вестись, удастся все свести в одну точку, и в итоге мы будем знать, сколько средств нужно всего на строительство моста и иной инфраструктуры, какой будет грузопоток, какая часть средств окупится и ее можно будет профинансировать из внебюджетных источников, а в какой части необходима помощь государства", – приводятся в сообщении слова управляющей компании-концессионера проекта Ольги Пучковой.Проект объединит создание железнодорожного моста между материком и Сахалином, подъездных путей к нему и развитие порта "Многофункциональный грузовой район" на Сахалине, что позволит как доставлять грузы на и с Сахалина, так и везти их транзитом через остров с материковой части России в рамках внешней торговли, говорится в сообщении."Такой проект, как МТК "Сахалин" является глобальным для страны и реализовывать его силами только одного банка будет проблематично. В части, которую не удастся окупить за счет доходов от грузопотока, потребуется поддержка государства, в связи с чем концессионная модель запуска проекта представляется логичной", – цитирует пресс-служба вице-президента Газпромбанка Валентина Мурашова.Ожидается, что грузопоток по новому коридору позволит профинансировать более 50-70% затрат на его строительство за счет частных инвестиций, включая кредитные средства, пояснили в пресс-службе.

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газпромбанк, сахалин, сахалинская область, экономика, россия