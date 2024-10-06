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На Московской неделе моды провели показы бренды зарубежных стран - РИА Новости, 07.10.2024
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22:50 06.10.2024 (обновлено: 09:35 07.10.2024)
https://ria.ru/20241006/moskva-1976688706.html
На Московской неделе моды провели показы бренды зарубежных стран
На Московской неделе моды провели показы бренды зарубежных стран - РИА Новости, 07.10.2024
На Московской неделе моды провели показы бренды зарубежных стран
Дизайнеры из пяти российских городов и бренды двух зарубежных стран провели показы во второй день Московской недели моды, также открылся маркет и международный... РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-06T22:50
2024-10-07T09:35
казань
москва
ростов-на-дону
манеж
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Дизайнеры из пяти российских городов и бренды двух зарубежных стран провели показы во второй день Московской недели моды, также открылся маркет и международный шоурум, сообщили журналистам в пресс-службе мероприятия. В пятницу в столичном Центральном выставочном зале "Манеж" стартовала третья Московская неделя моды, она продлится до 9 октября. Организаторы уточнили, что во второй день Московской недели моды открылся маркет, где любой желающий по предварительной регистрации может приобрести изделия российских брендов. Также заработал международный шоурум, в котором отечественные дизайнеры получают возможность встретиться с байерами и обсудить перспективы дальнейшего сотрудничества. "Провели показы дизайнеры из Казани, Москвы, Ростова-на-Дону, Нальчика и Челябинска, а также два бренда из Коста-Рики и ОАЭ. В лектории Московской недели моды прошли четыре новые лекции и мастер-класс", - рассказали в пресс-службе.
https://ria.ru/20241003/moda-1976200891.html
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казань, москва, ростов-на-дону, манеж
Казань, Москва, Ростов-на-Дону, Манеж
На Московской неделе моды провели показы бренды зарубежных стран

Бренды двух зарубежных стран провели показы на Московской неделе моды

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМодели демонстрируют одежду в рамках Третьей Московской недели моды в Центральном выставочном зале "Манеж"
Модели демонстрируют одежду в рамках Третьей Московской недели моды в Центральном выставочном зале Манеж - РИА Новости, 1920, 06.10.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Модели демонстрируют одежду в рамках Третьей Московской недели моды в Центральном выставочном зале "Манеж". Архивное фото
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Дизайнеры из пяти российских городов и бренды двух зарубежных стран провели показы во второй день Московской недели моды, также открылся маркет и международный шоурум, сообщили журналистам в пресс-службе мероприятия.
В пятницу в столичном Центральном выставочном зале "Манеж" стартовала третья Московская неделя моды, она продлится до 9 октября.
Организаторы уточнили, что во второй день Московской недели моды открылся маркет, где любой желающий по предварительной регистрации может приобрести изделия российских брендов. Также заработал международный шоурум, в котором отечественные дизайнеры получают возможность встретиться с байерами и обсудить перспективы дальнейшего сотрудничества.
"Провели показы дизайнеры из Казани, Москвы, Ростова-на-Дону, Нальчика и Челябинска, а также два бренда из Коста-Рики и ОАЭ. В лектории Московской недели моды прошли четыре новые лекции и мастер-класс", - рассказали в пресс-службе.
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КазаньМоскваРостов-на-ДонуМанеж
 
 
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