https://ria.ru/20241006/moskva-1976688706.html

На Московской неделе моды провели показы бренды зарубежных стран

На Московской неделе моды провели показы бренды зарубежных стран - РИА Новости, 07.10.2024

На Московской неделе моды провели показы бренды зарубежных стран

Дизайнеры из пяти российских городов и бренды двух зарубежных стран провели показы во второй день Московской недели моды, также открылся маркет и международный... РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-06T22:50

2024-10-06T22:50

2024-10-07T09:35

казань

москва

ростов-на-дону

манеж

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Дизайнеры из пяти российских городов и бренды двух зарубежных стран провели показы во второй день Московской недели моды, также открылся маркет и международный шоурум, сообщили журналистам в пресс-службе мероприятия. В пятницу в столичном Центральном выставочном зале "Манеж" стартовала третья Московская неделя моды, она продлится до 9 октября. Организаторы уточнили, что во второй день Московской недели моды открылся маркет, где любой желающий по предварительной регистрации может приобрести изделия российских брендов. Также заработал международный шоурум, в котором отечественные дизайнеры получают возможность встретиться с байерами и обсудить перспективы дальнейшего сотрудничества. "Провели показы дизайнеры из Казани, Москвы, Ростова-на-Дону, Нальчика и Челябинска, а также два бренда из Коста-Рики и ОАЭ. В лектории Московской недели моды прошли четыре новые лекции и мастер-класс", - рассказали в пресс-службе.

https://ria.ru/20241003/moda-1976200891.html

казань

москва

ростов-на-дону

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казань, москва, ростов-на-дону, манеж