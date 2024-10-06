На Московской неделе моды провели показы бренды зарубежных стран
Бренды двух зарубежных стран провели показы на Московской неделе моды
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМодели демонстрируют одежду в рамках Третьей Московской недели моды в Центральном выставочном зале "Манеж"
Модели демонстрируют одежду в рамках Третьей Московской недели моды в Центральном выставочном зале "Манеж". Архивное фото
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Дизайнеры из пяти российских городов и бренды двух зарубежных стран провели показы во второй день Московской недели моды, также открылся маркет и международный шоурум, сообщили журналистам в пресс-службе мероприятия.
В пятницу в столичном Центральном выставочном зале "Манеж" стартовала третья Московская неделя моды, она продлится до 9 октября.
Организаторы уточнили, что во второй день Московской недели моды открылся маркет, где любой желающий по предварительной регистрации может приобрести изделия российских брендов. Также заработал международный шоурум, в котором отечественные дизайнеры получают возможность встретиться с байерами и обсудить перспективы дальнейшего сотрудничества.
"Провели показы дизайнеры из Казани, Москвы, Ростова-на-Дону, Нальчика и Челябинска, а также два бренда из Коста-Рики и ОАЭ. В лектории Московской недели моды прошли четыре новые лекции и мастер-класс", - рассказали в пресс-службе.
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