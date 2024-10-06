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Синоптик рассказал, когда в Москве может начаться интенсивный листопад - РИА Новости, 06.10.2024
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19:01 06.10.2024 (обновлено: 21:30 06.10.2024)
https://ria.ru/20241006/moskva-1976640249.html
Синоптик рассказал, когда в Москве может начаться интенсивный листопад
Синоптик рассказал, когда в Москве может начаться интенсивный листопад - РИА Новости, 06.10.2024
Синоптик рассказал, когда в Москве может начаться интенсивный листопад
Интенсивный листопад начнется в Москве в последней декаде октября, когда среднесуточная температура опустится до плюс 5 градусов, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 06.10.2024
2024-10-06T19:01
2024-10-06T21:30
общество
москва
евгений тишковец
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Интенсивный листопад начнется в Москве в последней декаде октября, когда среднесуточная температура опустится до плюс 5 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Интенсивный листопад начнется в Москве в последней декаде октября, когда среднесуточная температура воздуха станет ниже плюс 5 градусов", - рассказал синоптик. Ранее специалист сообщал, что 9 октября станет самым холодным днем месяца в столичном регионе, температура будет не выше плюс 5-10 градусов.
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общество, москва, евгений тишковец
Общество, Москва, Евгений Тишковец
Синоптик рассказал, когда в Москве может начаться интенсивный листопад

Тишковец: в Москве интенсивный листопад начнется в последней декаде октября

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкОсень в Москве
Осень в Москве - РИА Новости, 1920, 06.10.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Интенсивный листопад начнется в Москве в последней декаде октября, когда среднесуточная температура опустится до плюс 5 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Интенсивный листопад начнется в Москве в последней декаде октября, когда среднесуточная температура воздуха станет ниже плюс 5 градусов", - рассказал синоптик.
Ранее специалист сообщал, что 9 октября станет самым холодным днем месяца в столичном регионе, температура будет не выше плюс 5-10 градусов.
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Вчера, 18:28
 
ОбществоМоскваЕвгений Тишковец
 
 
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