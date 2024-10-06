https://ria.ru/20241006/moskva-1976640249.html

Синоптик рассказал, когда в Москве может начаться интенсивный листопад

Синоптик рассказал, когда в Москве может начаться интенсивный листопад - РИА Новости, 06.10.2024

Синоптик рассказал, когда в Москве может начаться интенсивный листопад

Интенсивный листопад начнется в Москве в последней декаде октября, когда среднесуточная температура опустится до плюс 5 градусов, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 06.10.2024

2024-10-06T19:01

2024-10-06T19:01

2024-10-06T21:30

общество

москва

евгений тишковец

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Интенсивный листопад начнется в Москве в последней декаде октября, когда среднесуточная температура опустится до плюс 5 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Интенсивный листопад начнется в Москве в последней декаде октября, когда среднесуточная температура воздуха станет ниже плюс 5 градусов", - рассказал синоптик. Ранее специалист сообщал, что 9 октября станет самым холодным днем месяца в столичном регионе, температура будет не выше плюс 5-10 градусов.

https://ria.ru/20241006/biryukov-1976637431.html

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общество, москва, евгений тишковец