https://ria.ru/20241006/moskva-1976599244.html

Москвичей предупредили о возможной грозе

Москвичей предупредили о возможной грозе - РИА Новости, 06.10.2024

Москвичей предупредили о возможной грозе

В ночь на понедельник в Москве выпадет до 20 миллиметров осадков, также не исключена гроза, что в октябре случается крайне редко, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 06.10.2024

2024-10-06T10:31

2024-10-06T10:31

2024-10-06T10:31

общество

москва

евгений тишковец

погода

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. В ночь на понедельник в Москве выпадет до 20 миллиметров осадков, также не исключена гроза, что в октябре случается крайне редко, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "В ночь на понедельник при прохождении теплого фронта будет как из ведра – вернее, из двух ведер, поскольку ожидается до 20 миллиметров осадков, не исключена гроза, что в октябре случается крайне редко – по статистике 1 раз в 3-4 года, температура воздуха плюс 8-11 градусов", - рассказал Тишковец. Он добавил, что в понедельник днем температура в теплом секторе повысится до плюс 15-18 градусов. Дожди продолжатся, но они будут меньшей интенсивности. "В общей сложности за 24 часа - с вечера воскресенья до вечера понедельника – на столицу прольется до 29 миллиметра осадков, или 41% от всей месячной нормы", - уточнил специалист.

https://ria.ru/20241001/pogoda-1975635357.html

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общество, москва, евгений тишковец, погода