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Москвичей предупредили о возможной грозе - РИА Новости, 06.10.2024
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10:31 06.10.2024
https://ria.ru/20241006/moskva-1976599244.html
Москвичей предупредили о возможной грозе
Москвичей предупредили о возможной грозе - РИА Новости, 06.10.2024
Москвичей предупредили о возможной грозе
В ночь на понедельник в Москве выпадет до 20 миллиметров осадков, также не исключена гроза, что в октябре случается крайне редко, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 06.10.2024
2024-10-06T10:31
2024-10-06T10:31
общество
москва
евгений тишковец
погода
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. В ночь на понедельник в Москве выпадет до 20 миллиметров осадков, также не исключена гроза, что в октябре случается крайне редко, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "В ночь на понедельник при прохождении теплого фронта будет как из ведра – вернее, из двух ведер, поскольку ожидается до 20 миллиметров осадков, не исключена гроза, что в октябре случается крайне редко – по статистике 1 раз в 3-4 года, температура воздуха плюс 8-11 градусов", - рассказал Тишковец. Он добавил, что в понедельник днем температура в теплом секторе повысится до плюс 15-18 градусов. Дожди продолжатся, но они будут меньшей интенсивности. "В общей сложности за 24 часа - с вечера воскресенья до вечера понедельника – на столицу прольется до 29 миллиметра осадков, или 41% от всей месячной нормы", - уточнил специалист.
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общество, москва, евгений тишковец, погода
Общество, Москва, Евгений Тишковец, Погода
Москвичей предупредили о возможной грозе

Синоптик Тишковец: в Москве ночью выпадет до 20 мм осадков, возможна гроза

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкЖенщина во время отдыха в парке "Покровское-Стрешнево" в Москве
Женщина во время отдыха в парке Покровское-Стрешнево в Москве - РИА Новости, 1920, 06.10.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Женщина во время отдыха в парке "Покровское-Стрешнево" в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. В ночь на понедельник в Москве выпадет до 20 миллиметров осадков, также не исключена гроза, что в октябре случается крайне редко, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В ночь на понедельник при прохождении теплого фронта будет как из ведра – вернее, из двух ведер, поскольку ожидается до 20 миллиметров осадков, не исключена гроза, что в октябре случается крайне редко – по статистике 1 раз в 3-4 года, температура воздуха плюс 8-11 градусов", - рассказал Тишковец.
Он добавил, что в понедельник днем температура в теплом секторе повысится до плюс 15-18 градусов. Дожди продолжатся, но они будут меньшей интенсивности.
"В общей сложности за 24 часа - с вечера воскресенья до вечера понедельника – на столицу прольется до 29 миллиметра осадков, или 41% от всей месячной нормы", - уточнил специалист.
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