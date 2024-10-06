https://ria.ru/20241006/moskva-1976570330.html

На западе Москвы временно перекроют несколько улиц

На западе Москвы временно перекроют несколько улиц - РИА Новости, 06.10.2024

На западе Москвы временно перекроют несколько улиц

Несколько улиц закроют для движения на западе Москвы в воскресенье из-за проведения полумарафона "Моя столица". РИА Новости, 06.10.2024

2024-10-06T00:16

2024-10-06T00:16

2024-10-06T06:08

москва

общество

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Несколько улиц закроют для движения на западе Москвы в воскресенье из-за проведения полумарафона "Моя столица".Как сообщалось на сайте мэра и правительства города, с 7.00 до 17.00 6 октября ограничат движение транспорта на участке улицы Косыгина от Мосфильмовской улицы до Ленинского проспекта, а с 7.00 до 20.00 — на Университетской площади от Университетского проспекта до улицы Косыгина. Помимо того, до 20.00 воскресенья нельзя будет проехать вдоль парковки на Университетской площади в районе пересечения с улицей Косыгина. Также до окончания мероприятия на участках ограничений будет запрещена парковка автомобилей.

https://realty.ria.ru/20241004/arbat-1976389298.html

москва

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москва, общество