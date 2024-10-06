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На западе Москвы временно перекроют несколько улиц - РИА Новости, 06.10.2024
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00:16 06.10.2024 (обновлено: 06:08 06.10.2024)
https://ria.ru/20241006/moskva-1976570330.html
На западе Москвы временно перекроют несколько улиц
На западе Москвы временно перекроют несколько улиц - РИА Новости, 06.10.2024
На западе Москвы временно перекроют несколько улиц
Несколько улиц закроют для движения на западе Москвы в воскресенье из-за проведения полумарафона "Моя столица". РИА Новости, 06.10.2024
2024-10-06T00:16
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москва
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Несколько улиц закроют для движения на западе Москвы в воскресенье из-за проведения полумарафона "Моя столица".Как сообщалось на сайте мэра и правительства города, с 7.00 до 17.00 6 октября ограничат движение транспорта на участке улицы Косыгина от Мосфильмовской улицы до Ленинского проспекта, а с 7.00 до 20.00 — на Университетской площади от Университетского проспекта до улицы Косыгина. Помимо того, до 20.00 воскресенья нельзя будет проехать вдоль парковки на Университетской площади в районе пересечения с улицей Косыгина. Также до окончания мероприятия на участках ограничений будет запрещена парковка автомобилей.
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москва, общество
Москва, Общество
На западе Москвы временно перекроют несколько улиц

На западе Москвы перекроют несколько улиц из-за проведения полумарафона

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВид на третье транспортное кольце в Москве
Вид на третье транспортное кольце в Москве - РИА Новости, 1920, 06.10.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Вид на третье транспортное кольце в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Несколько улиц закроют для движения на западе Москвы в воскресенье из-за проведения полумарафона "Моя столица".
Как сообщалось на сайте мэра и правительства города, с 7.00 до 17.00 6 октября ограничат движение транспорта на участке улицы Косыгина от Мосфильмовской улицы до Ленинского проспекта, а с 7.00 до 20.00 — на Университетской площади от Университетского проспекта до улицы Косыгина.
Помимо того, до 20.00 воскресенья нельзя будет проехать вдоль парковки на Университетской площади в районе пересечения с улицей Косыгина.
Также до окончания мероприятия на участках ограничений будет запрещена парковка автомобилей.
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