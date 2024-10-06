https://ria.ru/20241006/medvedev-1976602495.html

Медведев отреагировал на заявления о переносе боевых действий в Белоруссию

Медведев отреагировал на заявления о переносе боевых действий в Белоруссию - РИА Новости, 06.10.2024

Медведев отреагировал на заявления о переносе боевых действий в Белоруссию

Возможное решение Киева перенести боевые действия на территорию Белоруссии позволит Минску обратиться к Москве для использования тактического ядерного оружия,... РИА Новости, 06.10.2024

2024-10-06T11:15

2024-10-06T11:15

2024-10-06T11:18

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Возможное решение Киева перенести боевые действия на территорию Белоруссии позволит Минску обратиться к Москве для использования тактического ядерного оружия, России будет трудно отказать белорусскому руководству, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Об этом он написал в Telegram-канале.Ранее депутат от украинской партии "Слуга народа" Олег Дунда ранее сделал одиозное заявление, в котором призвал перенести боевые действия на территорию Белоруссии. Его слова распространились в ряде украинских СМИ. В свою очередь президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявлял, что белорусам нужен только мир и надо выстоять, чтобы страна не стала полем битвы. Также лидер Белоруссии отмечал, что в случае нападения на белорусскую территорию агрессор получит мгновенный ответ. "Какая-то вонючая киевская Дунда предложила перенести войну в Белоруссию. Ну тогда у Александра Григорьевича будет полное основание обратиться к России для использования размещенного в Белоруссии ТЯО. И ему трудно будет отказать в удовольствии посмотреть на огоньки в Киеве", - написал Медведев.Президент России Владимир Путин в марте заявил, что Москва и Минск договорились разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Российский лидер подчеркнул, что Россия не нарушит международных обязательств и сделает то же, что в течение десятилетий делают США, размещая свое тактическое ядерное оружие в Европе. В июне президент России сообщил, что в соответствии с белорусско-российскими планами первые ядерные заряды доставлены на территорию Белоруссии, до конца года планы будут реализованы полностью.Белорусско-российский договор о гарантиях безопасности находится в "заключительной стадии согласования", будет подписан в декабре, сообщил ранее в интервью РИА Новости глава МИД Белоруссии Максим Рыженков.

https://ria.ru/20241004/lukashenko-1976380585.html

https://ria.ru/20241005/lukashenko-1976512871.html

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белоруссия, россия, дмитрий медведев, александр лукашенко, владимир путин, в мире, украина