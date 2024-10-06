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Число жертв удара ЦАХАЛ по мечети в Газе выросло до 21, сообщили СМИ
Число жертв удара ЦАХАЛ по мечети в Газе выросло до 21, сообщили СМИ - РИА Новости, 06.10.2024
Число жертв удара ЦАХАЛ по мечети в Газе выросло до 21, сообщили СМИ
Число погибших в результате удара Израиля по мечети, в которой находились перемещённые лица, в городе Дейр-эль-Балах в центральной части сектора Газа возросло... РИА Новости, 06.10.2024
2024-10-06T07:01
2024-10-06T07:01
2024-10-06T07:04
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Число погибших в результате удара Израиля по мечети, в которой находились перемещённые лица, в городе Дейр-эль-Балах в центральной части сектора Газа возросло до 21, передаёт агентство Франс Пресс.Ранее палестинское агентство Safa сообщало о 13 погибших."В результате удара Израиля по мечети убит 21 (человек)", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на спасателей.В воскресенье ночью Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о том, что нанесла удары по зданиям школы и мечети в городе Дейр-эль-Балах в секторе Газа, где, как утверждается, были расположены командные центры палестинского движения ХАМАС.
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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, в мире, израиль, хамас
Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, В мире, Израиль, ХАМАС
Число жертв удара ЦАХАЛ по мечети в Газе выросло до 21, сообщили СМИ
AFP: число погибших при ударе ЦАХАЛ по мечети в Газе возросло до 21 человека