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Маск сменил аватар в соцсети Х в поддержку Трампа
Маск сменил аватар в соцсети Х в поддержку Трампа - РИА Новости, 06.10.2024
Маск сменил аватар в соцсети Х в поддержку Трампа
Американский предприниматель Илон Маск сменил фотографию своего профиля в принадлежащей ему соцсети Х в поддержку кандидата в президенты США от республиканцев... РИА Новости, 06.10.2024
2024-10-06T23:34
2024-10-06T23:34
2024-10-06T23:34
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск сменил фотографию своего профиля в принадлежащей ему соцсети Х в поддержку кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа. Своим новым аватаром Маск сделал фото, на котором он стоит на фоне американского флага в кепке с лозунгом Трампа Make America Great Again (с англ. - "Сделаем Америку вновь великой"). Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что Маск в воскресенье вышел поддержать Трампа на предвыборном мероприятии в городе Батлер, где летом на бывшего президента произошло покушение. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
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в мире, сша, дональд трамп, илон маск, камала харрис, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Дональд Трамп, Илон Маск, Камала Харрис, Выборы президента США — 2024
Маск сменил аватар в соцсети Х в поддержку Трампа
Американский предприниматель Маск сменил аватар в соцсети Х в поддержку Трампа