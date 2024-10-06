https://ria.ru/20241006/mask-1976661200.html

Маск сменил аватар в соцсети Х в поддержку Трампа

Маск сменил аватар в соцсети Х в поддержку Трампа - РИА Новости, 06.10.2024

Маск сменил аватар в соцсети Х в поддержку Трампа

Американский предприниматель Илон Маск сменил фотографию своего профиля в принадлежащей ему соцсети Х в поддержку кандидата в президенты США от республиканцев... РИА Новости, 06.10.2024

2024-10-06T23:34

2024-10-06T23:34

2024-10-06T23:34

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сша

дональд трамп

илон маск

камала харрис

выборы президента сша — 2024

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск сменил фотографию своего профиля в принадлежащей ему соцсети Х в поддержку кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа. Своим новым аватаром Маск сделал фото, на котором он стоит на фоне американского флага в кепке с лозунгом Трампа Make America Great Again (с англ. - "Сделаем Америку вновь великой"). Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что Маск в воскресенье вышел поддержать Трампа на предвыборном мероприятии в городе Батлер, где летом на бывшего президента произошло покушение. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.

https://ria.ru/20241006/amerika-1976598138.html

https://ria.ru/20241006/tramp-1976610673.html

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в мире, сша, дональд трамп, илон маск, камала харрис, выборы президента сша — 2024